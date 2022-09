‘Woo, una abogada extraordinaria’: así de diferentes lucen sus actores en la vida real

Desde su aterrizaje en la plataforma de Netflix el pasado mes de junio, la serie surcoreana Woo, una abogada extraordinaria se ha convertido en todo un fenómeno de audiencias a nivel mundial.

El proyecto que sigue a Woo Young-Woo, una abogada con un trastorno del espectro autista, logró posicionarse como la sexta serie de habla no inglesa más vista en la historia del servicio a semanas de su estreno.

Tras ser reproducida por más de 393 mil horas hasta la fecha, la producción se ubica apenas detrás de otros exitosos seriados del gigante de streaming tales como El juego del calamar, La casa de papel y Estamos muertos.

El look de los actores de Woo, una abogada extraordinaria en la vida real

Gracias a esto, sus actores se han convertido en estrellas internacionales, su fama no deja de crecer como la espuma y tampoco la curiosidad del público con respecto a sus vidas, tanto profesionales como personales.

Por esto, a continuación, te mostramos cómo lucen algunos de los histriones principales del exitoso drama legal sin la caracterización de sus entrañables personajes:

El reparto de 'Woo, una abogada extraordinaria' se lleva de maravillas| Instagram

Park Eun-bin / Woo Young-Woo

La actriz Park Eun-bin nació en Seúl, Corea del Sur, el 4 de septiembre de 1992. Desde temprana edad descubrió su vocación actoral y comenzó su carrera como actriz con apenas 7 años de edad.

Ahora, la estrella de 30 años disfruta de un gran reconocimiento internacional gracias a su impecable interpretación de Woo Young-woo, la admirable protagonista de Woo, una abogada extraordinaria.

Park Eun-Bin es Woo Young-Woo en 'Woo, una abogada extraordinaria' | ENA / Instagram

Kang Tae-oh / Lee Joon-Ho

El intérprete Kang Tae-oh está robando corazones con su personificación de Lee Joon-Ho, el compañero de trabajo e interés amoroso de la heroína de Woo, una abogada extraordinaria.

Sin embargo, el artista de 28 años lleva cautivando como actor desde su debut en la serie After School: Lucky or Not (2011). A la par, durante años conquistó como miembro de la extinta banda de k-pop 5urprise.

Kang Tae-oh es Lee Joon-Ho en 'Woo, una abogada extraordinaria' | ENA / Instagram

Kang Ki-young / Jung Myung-Seok

El galán Kang Ki-young llegó al mundo en Incheon, Corea del Sur, el 14 de octubre de 1983. Su trayectoria actoral arrancó en 2010 en el teatro, pero dio el salto a la televisión en 2014. Desde entonces no ha parado.

Tras años de trabajo, ganó fama en su país, pero la notoriedad mundial la alcanzó este año gracias a su encarnación del abogado sénior Jung Myung-Seok en este drama judicial

El actor de 38 años compagina su carrera con su rol como esposo y padre de un bebé de 9 meses.

Kang Ki-young es Jung Myung-Seok en 'Woo, una abogada extraordinaria' | ENA / Instagram

Ha Yoon-Kyung / Choi Soo-Yeon

Al igual que sus compañeros, Ha Yoon-Kyung saltó al estrellato actuando en Woo, una abogada extraordinaria, proyecto en donde da vida a Choi Soo-Yeon, excompañera de clase y colega de Young-Woo.

Antes de esto, la luminaria nacida el 20 de octubre de 1992 ya había actuado en numerosas producciones desde su estreno como actriz en el cine coreano en el año 2014.

Ha Yoon-Kyung es Choi Soo-Yeon en 'Woo, una abogada extraordinaria' | ENA / Instagram

Joo Jong-Hyeok / Kwon Min-Woo

Tras años de experiencia en el cine indie, Joo Jong-Hyeok dio el salto a la televisión en 2018. Desde entonces, no ha dejado de brillar tal como lo hizo en la piel del celoso antagonista Kwon Min-Woo en este k-drama.

En la vida real, el histrión de 31 años que estudió taekwondo no tiene nada que ver con su papel, pero está muy contento de ser odiado por este rol porque le ha permitido ganar un rápido reconocimiento mundial.

Joo Jong-Hyeok es Kwon Min-Woo en 'Woo, una abogada extraordinaria' | ENA / Instagram

Joo Hyun-young / Dong Geurami

Después de Young-Woo, otro de los personajes más populares de esta producción es la mejor amiga de la heroína: Dong Geurami. Detrás de este rol está Joo Hyun-Young, una actriz que apenas comenzó su carrera en 2019.

Ella nació en Paju en 1996. Durante su infancia se centró en convertirse en pianista, pero descubrió que su pasión es la actuación. Por esto, estudió teatro y cine en la universidad. Ya ha ganado premios por su talento.

Joo Hyun-young es Dong Geurami en 'Woo, una abogada extraordinaria' | ENA / Instagram

Baek Ji-won / Han Seon-Young

Baek Ji-Won tiene casi dos décadas de trayectoria en el mundo de la actuación coreana, pero alcanzó la gloria global ahora por su interpretación de la abogada y directora ejecutiva del bufete Hanbada, Han Seon-Young.

Antes de Woo, una abogada extraordinaria, la histrionisa de 49 años de edad era conocida por sus actuaciones en las series Once Again (2020), The Fiery Priest (2019) y ¿Te gusta Brahms? (2020).

Baek Ji-won es Han Seon-Young en 'Woo, una abogada extraordinaria' | ENA / Instagram

Jin Kyung / Tae Soo-Mi

La intérprete Jin Kyung comenzó su carrera en la actuación en el año 2000 con un papel en un cortometraje. A partir de entonces, siguió encadenando roles y se consagró como actriz en su natal Corea del Sur.

Ahora, la artista de 50 años goza de renombre mundial por su personificación de Tae Soo-Mi, la abogada socia del bufete Taesan con un secreto que la vincula a la protagonista de Woo, una abogada extraordinaria.