Karol G habla del aumento de pechos que se hizo a los 18 años y explica por qué no lo volvería a hacer

En la actualidad, Karol G se ha convertido en una de las cantantes latinas más importantes, especialmente por la representación femenina que ha impuesto en el reguetón.

Aunque muchas veces ella ha dejado en claro que su apariencia no es algo que le importe, recientemente, confesó que sí ha hecho cambios en su cuerpo, pero que sólo ha sido una cirugía estética.

El aumento de pechos de pecho de Karol G

En una entrevista con la estación de radio colombiana “LA FM”, la artista compartió que ha pasado cuatro veces por el quirófano, pero una vez ha sido por gusto y no por necesidad.

“Tengo tres de salud y una estética”, expresó Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la cantante.

La artista aprovechó el momento para defenderse, pues ha sido señalada de tener no sólo una sino varios operaciones estéticas.

“Desde pequeñitas todo el mundo lo debía tener, yo durante mucho tiempo no lo quise, pero llegó un punto en el que dije: ‘lo debo tener, soy la única que no las tiene’ y me puse, yo tengo aumento desde los 18 años”, contó.

La artista reveló que no lo volvería hacer, pues fue producto de la presión social que sintió en aquel entonces. “Si yo tuviera la forma de pensar que tengo hoy en ese momento no me las hubiera hecho, porque fue un efecto de la sociedad, lo hice porque todo el mundo lo hacía, el entorno alcanza a cambiar su pensamiento”, agregó.

Además, durante la conversación la artista también habló sobre el problema hormonal que padece, el cual le impide poder adelgazar.

“Yo tengo una condición médica y cualquier cosa que como tengo saturación de insulina fuerte en mi cuerpo. Yo literalmente me engordo respirando”, expresó Karol.

Destacó que ha sido un problema muy grande en su vida, pues tiene que ver con su físico.

“Yo real era consciente que iba a subir de peso y en algún momento iba a tener que bajar, pero yo quería come. Me sentí muy mal. Lloré demasiado, pero te juro que ese día me dije: ‘No me voy a volver a sentir así’ y me puse las pilas”, relató la artista.

Karol G suele presumir su figura en redes sociales

A pesar de todo, “La Bichota” suele compartir varias fotografías por medio de sus redes sociales, en las que recibe decenas de piropos por parte de sus fans.