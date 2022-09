De socialité a experta en crímenes: ¿Kim Kardashian será tan buena abogada como su padre?

Kim Kardashian no solo mostró sus nalgas en la nueva edición de la revista Interview Magazine, al estilo ‘Born in the USA’. La conocida socialité, conversó con Mel Ottenberg sobre sus nuevos proyectos y el nuevo enfoque que tiene su vida como estudiante de derecho.

“Estoy estudiando procedimientos civiles y procedimientos penales en este momento. Estudio dos horas todos los días, sin descanso”, dijo la mayor del clan Kardashian.

La también modelo y ex pareja de Pete Davidson, empezó a estudiar la carrera de derecho, porque siempre admiro el trabajo de su padre y busca trabajar en la reforma de la justicia penal. Robert Kardashian, estuvo en el equipo de defensa de OJ Simpson durante su juicio por asesinato en 1995. Actualmente, está estudiando bajo la supervisión de las abogadas Erin Haney y Jessica Jackson.

La modelo y mamá de tres niños, aseguró a Mel Ottenberg que el proceso ha sido difícil. Ante esto, el entrevistador de Interview Magazine, le dijo que siempre la han tildado de conseguir la fama sin talento y que si “esta nueva versión de ti es para descubrir ese talento”.

Kim respondió que nunca se ha enfocado en lo que las demás personas piensen de ella, solo hace lo que le gusta y, aunque si ha tenido que escuchar más de una vez que no tiene talentos, siempre trata de aportarle algo al mundo con sus acciones.

Desde que se convirtió en estudiante de derecho, descubrió que le apasiona y busca ayudar a personas que fueron sentenciadas injustamente o no les dieron una condena justa. "

“Una vez que vi lo roto que está el sistema, no pude parar. Tengo que ayudar a tantas personas como pueda. Estas personas son desechadas y encarceladas y a nadie le importa. Es tan desgarrador”, sentenció la socialité.

Inició un podcast sobre crímenes reales

En medio de sus estudios, sus grabaciones para el programa ‘The Kardashians’ y ser una de las voces en la película de Paw Patrol, Kim también decidió crear un podcast sobre crímenes reales en Spotify.

[ ¡Kanye West está feliz! Celebra separación de Kim Kardashian burlándose de Pete Davidson ]

En la entrevista con Ottenberg expresó que el espacio se llama ‘El sistema’ y, adelantó que la primera temporada se trata sobre un hombre que recibió una sentencia de muerte por un triple homicidio en Ohio. Sin embargo, el caso se manejó tan mal que hay muchas vueltas en el mismo “por eso, a través del programa buscamos llevar al oyente en un viaje donde descubramos la verdad”.

Kim espera anunciar pronto su podcast y que todas las personas lo reciban positivamente, en declaraciones anteriores a los medios ha expresado que estar en el mundo de la abogacía la conectan con su padre y siempre piensa en el excelente abogado que era y que espera ser tan buena como Robert Kardashian algún día.