Dayanara Peralta asegura que su boda eclesiástica sí va y no porque está embarazada

Dayanara Peralta está viviendo grandes momentos en su carrera musical, pero le dejó claro al rey de la farándula que también está dedicando tiempo a su vida personal y a organizar su boda eclesiástica para este año.

“Ya mandamos a hacer las tarjetas de invitación así que, si va la boda”, expresó la cantautora ecuatoriana. De igual forma, aseguró que el enlace es muy importante para ella y su pareja, Jonathan Estrada, porque ambos son católicos y quieren vivir ese momento de manera más especial e íntima posible.

También afirmó que el “apuro” por casarse no se debe a un embarazo “simplemente sentimos que ya es el momento, hemos vivido muchas cosas juntos y ahora queremos esto”. Aunque no dudo en decir que si desea ser mamá, pero en sus planes es tenerlo dentro de 5 años “espero que Dios me envíe gemelos, porque quisiera dos de una vez, pero por ahora no”.

El enfoque está en su carrera

La artista de 25 años, está concentrada en su carrera y en su crecimiento. Reveló que estará colaborando con un artista internacional y pronto dirá quién es. De igual forma, dijo sentirse feliz y contenta por ser parte del festival de HTV en Ecuador y, ser parte del ranking del canal de música. Dayanara no es la primera vez que destaca en HTV, su sencillo Adictivo ha estado en el Hot Ranking.

Dayanara también dijo que para el 2022 planea seguir creando música linda y que llegue a todos, en octubre espera que salga su álbum para dejar enamorados a todos lo que lo escuchen.