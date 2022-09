“A mi molesta la gente hipócrita”: Fabiola Veliz arremetió contra Mare Cevallos y responde sobre rumores con Andrés Salvatierra

La presentadora de farándula y actriz, Fabiola Veliz, arremetió contra Mare Cevallos, quien en anteriores semanas ya había arremetido contra los presentadores de “En Contacto”. Así mismo, respondió sobre los rumores que salieron a la luz respecto a la relación que mantiene con Andrés Salvatierra.

“Mare y yo trabajamos juntas en un canal de televisión y nunca pudimos ser amigas. A mí lo que me afectó de todo esto es que yo leí cosas que ella escribía de mí y ella me escribió a decirme que no tenía ningún mal sentimiento conmigo”, señaló Veliz.

Así mismo agregó: “pero no fue real y me molesta que alguien te diga algo y a espaldas tuyas diga otra cosa. A mí me molesta la gente hipócrita. Y si me molestó que trataran de dar a entender que la relación de ellos había terminado por mí, cuando nunca fue así, y me molesta que me dañen mi honra porque esto es lo que les dejo de herencia a mis hijos”.

¿Qué pasa con Andrés Salvatierra?

Respecto a los rumores que existen por la cercanía y amistad que tiene con Andrés Salvatierra, Fabiola Veliz dijo lo siguiente: “Yo beso a Bernard en la novela, no a Andrés. Y él no besa a Fabiola. Andrés no es para mí, ni yo soy para él. Somos personas completamente distintas”.

Además dijo: “Yo no me veo teniendo una relación con Andrés, somos compañeros. Yo sí le considero como mi amigo. Se lo dije: ‘en algún momento que necesites de mí', estaré ahí. Que duro debe ser venir para otra persona venir de otro país y ser atacado”.