Stefany Tejada y Alfred Navarro ya dieron el juntos por siempre: Conoce los detalles de su boda

Todo un sueño de amor cumplido, a orillas de la playa y bajo la inmensidad del cielo, tal y como ocurrió en su pedida de matrimonio. Stefany Tejada ex presentadora de televisión y su novio, Alfred Navarro, se unieron para toda la vida y se aceptaron como marido y mujer, el pasado fin de semana.

Fue por medio de varias historias de Instagram, que la maquilladora profesional dio la buena nueva a sus seguidores, Stefany Tejada compartió fotografías donde se le observa a ella y a su ahora esposo, ambos vestidos de blanco, con el mar de fondo.

En una entrevista dada al medio de farándula ´De boca en boca´, la pareja contó como fue su discreta ceremonia, la cual según describieron solo contó con la participación de sus familiares más allegados. “Conseguimos un sitio donde pudimos hacerlo en la playa, buscamos las cosas para hacerlo bonito, pero también a la vez, ser conscientes de que fuera algo bastante privado y pequeño”, explicó el novio.

Y como en toda celebración que se respete, siempre surge un imprevisto, la recién casada también contó sus confidencias y los pormenores surgidos en la boda y dijo al medio citado que: “Todo se organizó cinco días antes de la fiesta, de la boda, entonces el vestido no me lo había puesto, solamente en la tienda, con una iluminación diferente, cuando ya llegó la hora de salir, me di cuenta que se me veía todo el calzón”, por lo que la ex presentadora tuvo que correr a buscar una nueva prenda.

Historia de amor

La historia de amor entre la ecuatoriana y su príncipe surgió hace cinco años, momento que según describen ambos, fue mágico y quedaron flechados de manera instantánea. “Gracias por tu amor infinito, cuidaré toda mi vida de nuestra historia”, es la dedicatoria que se deja leer en una de las historias de Instagram compartidas por Stefany Tejada.

Cabe destacar, que la pareja realizó su unión, en un escenario muy parecido en el que fue realizada la propuesta de matrimonio, solo que para aquel momento, la pedida fue durante la noche. “Fue increíble, fue un sueño para mí, te juro que no me lo esperaba”, aseguró la guayaquileña hace algunos atrás tras recibir la propuesta.