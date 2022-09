Emotivo: Concursante de ´La voz kids Colombia´ contó cómo ha sido juzgado por su aspecto físico

´La voz kids Colombia´ sigue liderando rating. El programa que ha gozado de un éxito rotundo desde que fue lanzado y que ya cursa su sexta temporada este año, no deja de sorprender a los espectadores, con la presentación y puesta en escena de los mini talentos más sorprendentes.

En esta ocasión, el escenario que se presta para descubrir a quienes serán las estrellas del mañana, también sirvió como un medio para que uno de los concursantes narrara su historia y expusiera frente al mundo, un hecho del que ha sido víctima, la discriminación.

El hecho de exposición, tuvo lugar luego de la última ronda de batallas, frente al cantante colombiano, Andrés Cepeda, el artista debió elegir entre tres participantes; Emmanuel, Jade y Jean Simón, quienes interpretaron temas como ‘Sin Documentos’; ‘Lo mejor que hay en mi vida’; y el vallenato ‘Jaime Molina’, resultando como ganador el cantante del último, Jean Simón.

Tras ser consultados, detrás de bambalinas sobre su experiencia y su paso por el programa, salieron a relucir tanto palabras emotivas como confesiones personales en relación a sus vidas. Uno de los ex participantes, Emmanuel, fue quien más acaparó la atención, al narrar que se sintió muy bien, por el hecho de haber podido ser él, pues explicó que antes de llegar al reality, sufrió de mucha discriminación.

“Lo que me pareció más bonito de mi trayecto por ‘La voz kids’, creo que fue sentirme yo. En algunos lugares siempre me discriminan por mi pelo. Lo más importante es que me sentí yo, y de estar aquí presente con tres de los más grandes artistas”, dijo el pequeño.

Las palabras de Emmanuel generaron emotividad inmediata entre la presentadora y los jueces, quienes dedicaron unas palabras.

“Fue bonito lo que dijo, pudo ser él. Cantar lo que le gusta y verse como le gusta con su pelo y ropa. Tuvo toda la libertad de hacerlo, y es maravilloso que se haya llevado ese recuerdo”, dijo Cepeda.

De igual manera, Laura Acuña también le dijo unas palabras. “Emmanuel, no dejes de ser nunca como eres por nada ni por nadie”, dijo.