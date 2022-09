Christian Rivera, quien es paramédico, se fue de vacaciones a la playa de Crucita- Manabí, pero su perrito “Pincho” se perdió en el Malecón por lo que su dueño tuvo que vivir dos semanas de angustia por encontrarlo y afortunadamente tuvo un final feliz gracias a las redes sociales que viralizaron la imagen de la mascota.

El periodista Hernán Higuera fue el que encabezó la búsqueda y desde el pasado 24 de agosto publicó una foto del perro alertando la pérdida de Pincho.

Lamentablemente Rivera tuvo que regresar a Quito cinco días después pero no perdió la esperanza de encontrar a su perro por medio de las redes sociales. “Lo buscaron con ayuda de pescadores y transportistas de tricimotos, pero sin éxito”.

El emotivo reencuentro de "Pincho" con su dueño en Quito: El perrito se perdió en Crucita por dos semanas (Hernán Higuera)

Sin embargo, el pasado 29 de agosto, una usuaria de nombre Lisbeth Reyes, logró reconocer a Pincho en la vía Crucita- San Jacinto. Ella se contactó de inmediato con el periodista de Ecuavisa para avisarlo. “De inmediato, lo recogió, lo llevó a su casa y le dio agua y comida. Se contactó para darme esta gran noticia.¡Muchas gracias de corazón!”, dijo Higuera en su cuenta de Twitter.

#Pincho disfrutando del aire y el paisaje mientras viaja a #Quito ⬇️ pic.twitter.com/Fmg8ejnEhm — Hernán Higuera (@higuerahernan) September 5, 2022

Al parecer el perrito mientras estuvo extraviado recorrió al menos 30 kilómetros. “No sabemos a qué se enfrentó, qué comió y cómo sobrevivió en un entorno tan distinto al suyo. Pero, ¿Qué hace a Pincho tan especial? Les cuento”, dijo antes de revelar el final feliz.

De Crucita, el perro fue llevado hasta Canoa, a la casa de un amigo de Christian Rivera donde se hizo cargo de cuidar al can hasta el viernes 2 de septiembre, cuando la UPMA de la Policía apoyó con su traslado a Quito.

Eso sí, no sin antes despedirse de sus rescatistas.

¡Gracias a la #UPMA @PoliciaEcuador! pic.twitter.com/UCi6ANF34Q — Hernán Higuera (@higuerahernan) September 5, 2022

Ya en Quito, Pincho recibió una evaluación de su salud por medio de un convenio de la Policía con el Hospital veterinario de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Su estado de salud es estable, aunque solo presentó un poco de anemia por ataque de bacterias y garrapatas.

Así fue el emocionante reencuentro:

Christian no sabía que su perrito ya se encontraba en Quito por lo que no se esperaba. Al verlo, no pudo contener las lágrimas y la alegría porque Pincho se encontraba sano y salvo. “Este fue su reencuentro. Y como ven, Pincho desesperado por volver a casa”.

Finalmente, @chrisrivera1975 se llevó una gran sorpresa cuando se le informó que su perrito ya estaba en #Quito y que fue evaluado médicamente. Este fue su reencuentro. Y como ven, #Pincho desesperado por volver a casa⬇️ pic.twitter.com/Tvo0pmFWUe — Hernán Higuera (@higuerahernan) September 5, 2022

Pincho es un perro adulto blanco con gris sin cola y llegó a la vida del paramédico Christian Rivera hace cinco años, cuando el animalito fue rescatado por él tras ser atropellado. En ese entonces tenía un año. Recibió atención médica y se recuperó totalmente. Además fue entrenado en obediencia y apoyo emocional a personas afectadas en emergencias.

Pincho es el compañero de Christian Rivera y ha estado en varias emergencias como algunas recientes del aluvión en La Gasca y las inundaciones en el valle de Los Chillos, en la ciudad de Quito.