¡Soldado caído! Estudiante rechazó mariachis y flores por su primer día de clases

Una chica rechazó flores y mariachis que le trajo un joven cuando terminaba su jornada en su primer día de clases en la Universidad. Este hecho se volvió viral en las redes donde han manifestado que hay un nuevo ‘soldado caído’.

Sucedió en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México donde se ve a un joven que llega a la universidad vestido de traje y con flores en la mano. Se pone delante de la chica y en ese momento llegan los mariachis, quienes comienzan a interpretar varias canciones.

No se sabe cuál fue el motivo por el cual la joven rechazó este acto de amor debido a la música, pero las redes generaron un debate a favor y en contra de la mujer.

Unos aplaudieron el gran detalle del chico y lamentaron que fuera rechazado. “Por situaciones así, es que los hombres ya no son detallistas”, dijo un usuario. Otros internautas indicaron que la joven no estaba obligada a aceptar ya que no saben si eran pareja o capaz el chico solo la estaba cortejando. “Pues van a estudiar, no a jugar a 12 corazones”; “bienvenido a club de los borrachos e infieles, querido amigo”; “No es a fuerza eh”; “Me choca que hagan eso, es presionar a decir que sí porque si no eres la peor”; “Para que ilusionan si van a rechazarlo a la mera hora”; “y uno queriendo un amor así y otras los deprecian”, se lee entre las reacciones.

Al final, el joven cabizbajo, deja las flores en una piedra y se marcha junto a los mariachis frente a toda la universidad que se aglomeró para ver este hecho. Otros estudiantes aplaudieron el acto. Una persona que grabó el hecho dijo: “Algo hizo, por eso no le perdonaron”.