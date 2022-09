Shakira reemplaza a Piqué por un robot y esta sería la prueba

El cuento de hadas de Shakira no tuvo un final feliz. La historia de amor con el español Gerald Piqué se ha convertido en la pesadilla para la barranquillera quien ahora busca borrar todo recuerdo de los días felices junto al futbolista infiel.

“Me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé, me enamoré”. Con esa frase la barranquillera describió la noche en la que ocurrió el flechazo con el defensa del Barcelona. La historia inspiró una de sus canciones más exitosas “Me enamoré” , que aunque no ha pasado de moda, ahora solo le recuerda su desencanto.

Frustrada y decidida a gritar a los cuatro vientos la infidelidad de su expareja, quien ahora se pasea acaramelado con su nueva novia, Shakira sorprendió con un nuevo mensaje subliminal al futbolista. La intérprete decidió agregar en el video de “Me enamoré” la figura de un robot, el mismo que apareció en el clip de “Te felicito”, canción que también describe el engaño que sufrió.

En el video original, Shakira camina por el bosque mientras baila y canta de emoción por haber encontrado el amor. ¿Un poco apurada? Se trataba del primer encuentro entre ellos pero le ofrecía tener 10 hijos, comenzar por un par y hasta practicar.

Del amor al odio ha pasado esta expareja desde que salieron a la luz nuevos detalles de su amorío con la joven española Clara Chía, 20 años menor que Shakira. En medio de la escandalosa separación de la pareja tras 12 años juntos y dos niños, “Te felicito”, se convirtió en el himno de las engañadas, y un duro golpe para Piqué quien es repudiado por los fanáticos de la colombiana.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que derramó el vaso”, grita a los cuatro vientos Shakira quien cantó junto a Rauw Alejandro. Un robot simboliza al amante sin sentimientos que logró engañarla con falsas promesas y frases actuadas.

Mientras Piqué sigue exhibiéndose con su pareja y publicista Chía, la colombiana recibe el apoyo de sus fanáticos quienes no dejan de enviarle mensajes en redes sociales a pesar de que ella no publica desde este último junio. “Todo pasa y todo queda, él no se merece nada, dale duro Shak”.