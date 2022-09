Karely Ruiz revela que la rechazaron de “Acapulco Shore”

“Acapulco Shore” es uno de los reality shows más conocidos de los últimos años, de donde han salido varias estrellas de las redes sociales, y recientemente Karely Ruiz confesó que ella audicionó para el programa, pero fue rechazada.

Fue durante una entrevista que la regiomontana reveló que los productores de la emisión no la aceptaron, luego de haber realizado el casting para MTV pero, por razones que hasta la fecha desconoce, no recibió el llamado y no pudo formar parte del programa.

¿Karely Ruiz pudo forma parte de “Acapulco Shore”?

La influencer contó que estuvo presente en el casting para la décima temporada, la cual llegará en unos días, pero que no fluyó la química con los productores del show, motivo por el que no fue aceptada.

“No me voy a agüitar, vienen oportunidades más chingo&as, por algo pasan las cosas. Yo siempre he dicho que por algo no pasan las cosas, por algo no me aceptaron, a lo mejor algo iba a pasar en ese programa que no sé”, expresó Karely.

Aunque también admitió que el no formar parte del proyecto al final la benefició, pues al quedarse en su natal Monterrey, Nuevo León, comenzaron a lloverle más oportunidades de trabajo, las cuales no hubiera podido aceptar estando dentro de la casa de “Acapulco Shore”.

Las reacciones de los fans fueron inmediatas y muchos lamentaron que Ruiz no hubiera sido seleccionada, ya que pudo haberle dado un toque especial al programa.

¿Cuándo se estrena la décima temporada de “Acapulco Shore”?

La nueva temporada llegará este martes 27 de septiembre, a MTVLA y a la plataforma de Paramount+, a la que se puede acceder con una suscripción de pago.

Contará con la presencia de Elizabeth Varela, Abel Robles, Fer Moreno, Ricardo Ochoa, Eduardo Miranda “El Chile”, Karime Pindter, Jawy Méndez, Alba Zepeda, Andrés Cervantes, Jacky Ramírez y Sebastián Gálvez.