Jane Fonda anunció que padece cáncer: “Me han diagnosticado un linfoma no Hodgkin”

La leyenda de la pantalla grande, Jane Fonda, ha comunicado hoy, una preocupante noticia, a todos sus seguidores del arte cinematográfico, el padecimiento de un linfoma no Hodgkin, cáncer. Fue a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, que la actriz con una trayectoria de más de 50 años, reveló el hecho.

“Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me diagnosticaron linfoma no Hodgkin y comencé tratamientos de quimioterapia”, comienza parte del texto que la artista posteó junto con su fotografía. Seguido de esto, la intérprete de la película ´La madre del novio´ continuó el mensaje con un dato un tanto alentador y explicó que el cáncer hallado en su cuerpo, es “muy tratable”, agregó que “el 80% de las personas sobrevive, así que me siento muy afortunada”.

Si bien el porcentaje de supervivencia resulta un tanto tranquilizante, la noticia no deja de ser abrumadora, pues Jane Fonda, es considerada un hito de los films, dentro de los que acumula al menos 40 rodajes solo en el cine, sin contar su trayectoria televisiva. Sin duda alguna es una mujer que ha demostrado ser multifacética, pues es escritora, editora de libros, activista política y bloguera.

La reconocida actriz hizo mención en su misiva, de que a través de este momento pudo darse cuenta de lo privilegiada que era no solo por el rango de resistencia que tenía frente a la enfermedad, sino también por contar con todos los requerimientos médicos para poder tratar la misma.

“También tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy un privilegiado en esto. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo y esto no está bien”, escribió.

Sin duda alguna, la notificación de la actriz ha sido un balde de agua para todos sus fanáticos y sus seres más allegados, sin embrago, se espera que la próxima notificación sea para dar la buena nueva de la erradicación de este padecimiento.