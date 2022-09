Hermano de Residente echó leña al fuego en tiradera con Cosculluela y le reveló datos claves de René

René Pérez Joglar, mejor conocido en el mundo de la música como ´Residente´ se ha propuesto a ser motivo de polémica para con otros artistas del género, sin importar las consecuencias, hace poco, fue el turno de Cosculluela. Aunque en esta ocasión la famosa ´tiraera´ no la inició René, el cantante de ´Muerte en Hawai´ no se quedó callado, y no dudó en responderle a Coscu.

Y aunque las rencillas de René con otros artistas ya no sorprenden a muchas personas, lo que si lo hizo, fue la actitud de su medio hermano, Gabriel Cabra, quien subió un video en motivo de apoyo al rapero Cosculluela, donde reveló intimidades del Residente, para que el cantante pudiese usarlas en su contra.

“Aprovecho que René está durmiendo para subir este mensaje”, comenzó diciendo Gabriel Cabra, antes de proceder a revelar intimidades del cuidado y vida personal del cantante puertorriqueño.

“Usa tinte en la barba, lo cual me parece una ‘charrería’ porque no acepta su vejez. Hablando de eso, René usa ‘tanning’ (aceite bronceador) para verse caribeño. Me da vergüenza cab* y me duele”, afirmó en tono burlón el medio hermano del artista.

Asimismo, Gabriel utilizó un tono despectivo para referirse a René, a quién acusó de “hipócrita” por cosas como su religión, pues aseveró que Residente es ateo, también hizo alusión al hecho de que el artista promulgaba cosas que no sentía, al exponer que el intérprete de ´Bellacosa´ sentenciaba la política estadounidense y de otros países, sin embargo, tenía una novia polaca, “no cómo tú Coscu, que has establecido relaciones con dos puertorriqueñas”, dijo en referencia al rapero que le tiró a su medio hermano.

“¿Sabes qué funciona? Decirle comunista, aunque él no lo sea, eso es un palo seguro”, concluyó.

Hace unos días, el intérprete de ´Atrévete´ volvió a ser tendencia, tras darse a conocer una canción compuesta por el rapero Cosculluela, quien dedicó ´RenéRenuncia´, como una forma de cuestionar a Residente por su constante postura de crítico frente a los gobiernos de varios países.