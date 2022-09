“¡Es un vampiro!” Modelo de 56 años conquista en redes sociales por parecer de 25

El modelo asiático Chuando Tan lleva tiempo causando furor en redes sociales con sus imágenes. Y es que, aunque sostiene tener 56 años, en las fotografías que publica aparenta tener unos 25.

El actor, cantante, fotógrafo y empresario nacido en Singapur en 1966 lleva años desenvolviéndose en el mundo del espectáculo, pero no alcanzó la fama sino hasta que abrió su perfil de Instagram.

La historia de Chuando Tan, el modelo con el secreto de la eterna juventud

Con apenas 16 años de edad, Tan comenzó su carrera en el modelaje con gran éxito a finales de la década de los 80 cuando los cuerpos esculpidos eran los más solicitados para las campañas de moda.

Más adelante, con 20 años cumplidos, incursionó en la música con el pseudónimo Chen Yufei; sin embargo, rozando la tercera década, descubrió que su verdadera pasión era la fotografía.

Así es que el galán singapurense decidió abocar todas sus energías a desarrollarse en esta nueva profesión y rápidamente se hizo un nombre importante con su gran talento detrás de las cámaras.

Logró trabajar para campañas de importantes firmas. Incluso tomó fotos para el álbum Discipline de Janet Jackson en 2008. Al tiempo, lanzó una agencia de modelos con el fotógrafo Frey Ow.

No obstante, su vida dio un giro cuando, tras la insistencia de sus amigos, se abrió una cuenta en Instagram en 2015 para compartir su trabajo como fotógrafo y atraer más clientes a la agencia.

Con el fin de variar un poco el contenido en su perfil, decidió subir algunas imágenes suyas pero la respuesta que obtuvo no era para nada lo que se imaginaba.

“Una mañana me desperté, revisé mi teléfono y vi que mis seguidores habían aumentado a 105.000″, dijo a The Straits Times en 2017. Asimismo, tenía miles de mensajes directos.

No obstante, el impacto de sus imágenes no se quedó en la red social. Los medios internacionales comenzaron a difundir su historia. El sitio noticias chino ‘Yidian Zixun’ fue el primero.

En un artículo se refirieron a él como un hombre que tenía 50, pero parecía de 30. De inmediato se viralizó. Por otro lado, el New York Post se preguntó “¿este tipo es un Dorian Gray de la vida real?”.

Mientras, el diario británico Daily Mail escribió sobre él como “El modelo masculino singapurense que desafía el proceso de envejecimiento con abdominales marcados y piel de bebé”.

A partir de entonces, la fama de Chuando solo siguió creciendo. Ahora, tiene más de 1,6 millones de seguidores que llenan sus posts con piropos hacia su belleza y otros comentarios.

“¡Es un vampiro!”, “¡Un verdadero hijo de Afrodita!”, “Quiero ser joven como tú”, “Es una buena pieza de arte”, “Te ves espectacular” y “No tienes más de 50. ¡Imposible!”, son algunos mensajes.

Las claves de Chuando Tan para ser eternamente joven

Uno de los comentarios más recurrentes en las fotos de este galán de 1,85 m, un peso promedio de 78 kg y con 56 años cumplidos el pasado mes de marzo es cuál es su secreto para lucir tan joven.

Al respecto, al medio citado, dijo que la clave es simplemente hacer lo que amas. “Probé con muchos trabajos diferentes y me detuve en lo que realmente me gusta”.

“Amo a la gente, me encanta comunicarme, organizar sesiones y tomar fotos”, contó. “Si estás haciendo algo que no te gusta, entonces te sentirás mal, y esto afecta la salud”, explicó.

Por supuesto, no solo mantiene su físico esculpido de esta manera. Con el fin de conservarse tan fit a su edad, Chuando mantiene un estilo de vida saludable en donde el ejercicio es indispensable.

Según ha contado, entrena al menos cinco veces a la semana por una hora y media siguiendo una rutina que incluye pesas y ejercicios cardiovasculares, tales como trotar y nadar.

Por otro lado, no hace dieta necesariamente pero sí intenta comer de manera muy sana. Aunque a veces se consiente con un helado, su postre favorito.Asimismo, evita el café y el té.

No fuma y tampoco bebe alcohol, pero sí toma mucha agua. “Eres lo que comes. No querrías verte como una hamburguesa, ¿verdad? Prefiero verme como una pechuga de pollo magra”, comentó.

Otro de sus secretos es dormir bien. Chuando se levanta bien temprano, pero se acuesta antes de las 11:00 p. m. “Créeme, acostarse temprano vale la pena”, asevera.

“Después de haber dormido bien, podrás hacer muchas más cosas que si hubieras trabajado de noche”, señaló el atractivo hombre que no asoma ni un poco la edad que tiene.

Con respecto a su piel, dice tener una tez sensible por lo que no aplica demasiados productos como muchos pensarían. De hecho, solo usa un gel para lavar la cara y un hidratante para el rostro.

De igual forma, reconoció que sí se puso bótox una vez alrededor de los ojos, pero odió el resultado y no lo volvió a probar. Lo que sí hace Chuando es teñirse el pelo porque tiene bastantes canas.