Bailarín que se besó con Bad Bunny rompe el silencio con un video en redes

Bad Bunny hizo historia el pasado 28 de agosto de 2022 en los MTV VMAs, al convertirse en el primer latino en conseguir la estatuilla como ‘Artista del año’. Sin embargo, de lo que todos siguen hablando a una semana de los premios, es del beso que se dio con Nigel O’brian, uno de sus bailarines, durante su presentación en el programa.

Las imágenes han provocado escándalo, indignación, sorpresa, pero también aplausos, inclusión y mensajes positivos. Lo cierto, es que todos hablan de ellos y luego de varios días, el bailarín que acompaña al cantante de reguetón en su gira del álbum ‘Un Verano sin Ti’, se pronunció en las redes.

Nigel publicó un video en su Instagram de un ángulo diferente al difundido por los medios, del beso con el artista, acompañándolo con un mensaje dedicado a sus padres, a quienes les muestra que obtuvo un logro más y se encuentra de gira con el artista “número 1 a nivel mundial”.

De igual forma, aclaró que está “haciendo historia con mis compañeros junto a una mente maestra”, dándole el crédito del espectáculo a Bad Bunny.

Además de que finalizó diciendo, “Todavía no sé cómo procesar que todo sacrificio esté teniendo su recompensa y más cuando es lo que realmente quiero. @karinaortiz_pr no me canso de decir lo agradecido que estoy por esto, nunca lo haré. Lo hicimos cabro*** y vamos por más. De JUANA DÍAZ PAL MUNDO ENTERO”.