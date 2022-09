La insólita respuesta de Susy Hidalgo en programa ecuatoriano a una mujer que salió embarazada del amante

La coach y terapeuta de parejas Susi Hidalgo que transmite su segmento “La Pregunta del Día” que se transmite por TC Televisión Digital dejó una insólita recomendación a una mujer que engañó a su marido y salió embarazada del amante que indignó y generó polémica en las redes sociales.

“Estoy embarazada de mi amante, él me dijo que lo aborte y yo terminé con él. ¿Qué hago? Mi esposo es súper buena gente”, es la pregunta de la seguidora del segmento.

Ante esta consulta, Hidalgo respondió con una recomendación que causó mucha controversia entre los usuarios de las redes sociales: “Tu marido es tu marido y ese es el hijo de tu marido; sin decir una palabra. Porque no le va a ir a decir que usted salió embarazada, que tuvo un amante”, fue su respuesta.

Terrible, que pasó @tctelevision ?

Que recomendación tan nefasta, como que está muy de moda el mentir, engañar y luego se rasgan las vestiduras y no entienden porque estamos nadando en tanta corrupción...#InterésSuperior #BienestarSuperior de los Niños, tal vez por ahí empezamos https://t.co/FOierASU1z — Coparentalidad Ec (@coparental_ec) August 30, 2022

Pero antes de dar esta respuesta, la coach de parejas le advirtió que solo se trató de una recomendación: “No te estoy diciendo que lo hagas.; como se lo recomiendo a todo el mundo que me pregunta que pasa por esto, es qué lindo que no tengas que abortar”.

La coach también agregó que si bien “hay mucha gente que lo hace (revela que tiene un amante y un hijo de este)”, suele pasar que por hacerlo “pierde a su marido y a la familia entera, pero la gran mayoría que quedan en silencio y el hijo es del marido”. “… Así pasa; porque la vida es así, es bonita, es maravillosa, a veces hay amantes, a veces no y a veces hay hijos de los amantes”, comentó a manera de reflexión para finalizar su respuesta.

Susi Hidalgo, la conductora de la sección de TC Televisión Digital, se describe en sus redes como “coach científico y emocional, terapeuta individual y de parejas, speaker y trainer”.

Además de su respuesta, Susi Hidalgo le recomendó silencio sepulcral:

Al finalizar, la presentadora recomendó que debe tener un “silencio sepulcral”. “No se lo vaya a contar a nadie, porque si sabe alguien va a decir…Esto no importa que se lo digan ahorita, pero ese niño va a nacer y va a crecer. Entonces, ese niño es de su marido, concebido con mucho amor contigo”, agregó. “…El niño va a tener el apellido de su papá y segundo el tuyo, vas a criar un chico súper sano, una persona que no tiene por qué pagar en absoluto nada de las consecuencias que tú comenzaste a crear y vas a ver que funciona, de mil amores va a funcionar. Te deseo lo mejor”, finalizó.

Indignación por controversial respuesta:

Santiago Villarreal, activista por la corresponsabilidad parental y fundador de Coparentalidad Ecuador escribió en su cuenta de Twitter: “Recomendaciones” en @tctelevision, lamentable, y así se naturaliza el #FraudeDePaternidad. ¿Qué pasará cuando se descubra la verdad? ¿Cuál será la reacción y nivel de daño al niño/adolescente y al esposo…? etc”, denunció.

"RECOMENDACIONES" en @tctelevision, lamentable, y así se

naturaliza el #FraudeDePaternidad.

¿Qué pasará cuando se descubra la verdad? ¿Cuál será la reacción y nivel de daño al niño/adolescente y al esposo...? etc@coparental_ec @fraude_de



Fuerte https://t.co/Q5LjkS8RVR pic.twitter.com/EaKCV6wl9j — Santiago Villarreal (@svillarreal72) August 30, 2022

“Tuve que ver dos veces para creerlo. Me pregunto, entre otras cosas, ¿qué cara pondría el camarógrafo al filmar esto?”, escribió otro internauta. “Se me acaba de caer del pedestal Susy Hidalgo. ¿Cómo puede recomendar decir que alguien le mienta a su esposo para que el niño de otro lo crie como suyo, sin saberlo? Ni la Dra. Polo se atrevió a tanto”, dijo otra usuaria.

De lo de Susy Hidalgo lo que me preocupa no son los padres/madres, me preocupa que no se detenga a pensar en los niños. Nada está oculto gente, ese trauma de un niño/a será grande, más la desconfianza en tu propia madre, más enfermedades hereditarias que podrían no contemplarse — Vivica Zuriaga (@ViviCaZ) August 31, 2022