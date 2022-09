John Lennon y la noche en la que vio a un OVNI: “Estaba tumbado, desnudo sobre mi cama, cuando...”

John Lennon (1940-1980) es una de las grandes leyendas de la música, por su producción cuando era parte de Los Beatles y cuando decidió salir de la banda para lanzarse como solista. Let It Be, Come Together, Imagine, Here Comes the Sun… son algunos de sus éxitos. Pero lo que poco se conoce sobre el inglés es que vio un OVNI alguna vez.

Al menos, es lo que él contaba.

Son públicas y notorias las experiencias de Lennon con las drogas, para experimentar y para relajarse, pero él decía que durante esos días, ese día en específico, él estaba limpio. Y había una testigo, su amante May Pang, con la que compartió durante unos meses con la bendición de Yoko Ono.

Aún vive May Pang.

El avistamiento sucedió el 23 de agosto de 1974, a las 9:00 de la noche, en su apartamento en Nueva York.

Esto es lo que contaba John Lennon en la revista Interview, citada por el portal Los 40.

El relato de John Lennon sobre la experiencia con el OVNI en Nueva York

“Estaba tumbado, desnudo sobre mi cama, cuando tuve este impulso. Así que fui hacia la ventana… allí, cuando giré la cabeza, sobrevolando sobre el edificio de al lado, no más de 30 metros, estaba esta cosa con bombillas eléctricas que se encendían y apagaban alrededor de la base, y una luz roja brillante no parpadeante en la parte superior”.

“¡Esto es cosa de Nixon!’, me dije a mí mismo”, recordaba Lennon, aludiendo al presidente norteamericano Richard Nixon, que lo odiaba.

“El objeto era negro o gris en medio, con luces blancas parpadeantes alrededor”, dijo el inglés en un video. “Lo que me llamó la atención es que no hiciera ruido, y que pudiera oír la carretera que tenía debajo, con todos los autos pasando. Entonces caí, ‘Oh, no es un helicóptero, debe ser un globo”.

“Pero estaba tan cerca del tejado que era imposible que fuera un globo”.

Acto seguido, Lennon llamó a May Pang. “Ven y mira esto”, le dijo el inglés.

May relató el hecho en su libro de memorias, Loving John.

“Acababa de salir de la ducha un viernes por la noche, a finales de agosto, cuando escuché que John me llamaba. ‘¡Fung Yee (así le decía John), ven aquí!’. ¿Qué pasa? ‘¡Mira ahí!’, y me señalaba el cuelo. ‘Dime lo que ves’. Miré hacia arriba y no podía creer lo que veían mis ojos. Estaba convencida de que era un OVNI”.

Minutos después (unos 20, según Lennon), desapareció sobre East River, detrás del edificio de las Naciones Unidas.

La pareja sacó fotos del OVNI, pero ninguna salió.

“Esa noche, en la cama, seguimos hablando del OVNI. Justo antes de caer dormido, John dijo suavemente: ‘Ojalá nos hubiera llevado a los dos lejos”. — May Pang, en su libro Loving John.

“Otras dos personas o grupos dijeron que también habían visto algo… en cualquier caso, yo sé lo que vi”, relató Lennon.

El inglés recordaría en un par de oportunidades ese encuentro: