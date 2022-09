Elon Musk confiesa su nuevo hábito alimenticio con el que ha perdido nueve kilos

Después de que se filtraran las imágenes de Elon Musk sin polera durante unas vacaciones en Grecia, parece que el CEO de Tesla y SpaceX se ha puesto en la labor de bajar de peso.

Hay muchas formas de perder un poco de panza, ya sea con ejercicio, dieta, entre otras recomendaciones que hacen los expertos de la salud. Si bien las especialidades de Musk pasan más por los autos eléctricos, los cohetes y las criptomoneds, no pierde nada con dar consejos alimenticios a sus seguidores.

Y es que el multimillonario ha incluido en su rutina diaria un nuevo hábito para comer, que parece ser bastante efectivo. Ha perdido nueve kilos, un resultado sorprendente.

Según tuits publicados por Elon, el hombre más rico del mundo está haciendo ayuno intermitente, una práctica defendida por muchos y señalada por otros.

Elon Musk El jefe de Tesla y SpaceX, entre otras empresas, durante una presentación en agosto de 2022.

Consejos de Elon Musk para bajar de peso

Musk escribió en Twitter que un amigo le recomendó ayunar periódicamente: “Por consejo de un buen amigo, he estado ayunando periódicamente y me siento más saludable”.

On advice of a good friend, I’ve been fasting periodically & feel healthier — Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2022

El magnate sudafricano no ofreció detalles sobre los tiempos en los que no come. Lo que sí hizo Elon Musk fue recomendar la app de ayuno Zero, asegurando que es “bastante buena”.

Según el reporte del sitio web de Men’s Health, el ayuno intermitente puede ir desde las ocho horas hasta dos días completos en que únicamente se ingiere agua, infusiones y tés.

Además, el empresario Sven Henrich se unió a la conversación en Twitter y le preguntó cuánto a Musk cuánto peso había perdido. “¿Cuántas libras has perdido? Menos de 800 calorías al día hace maravillas y los antojos también desaparecen después de unos días”, escribió.

Elon, por su parte, respondió: “Más de 20 libras por debajo de mi peso máximo (poco saludable)”. Es decir, que ha perdido poco más de nueve kilos.