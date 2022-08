¡Fue un engaño! Flor María Palomeque dice la verdad sobre el regreso de ‘A todo dar’

Flor María Palomeque aseguró a En contacto que lo que más desea es regresar a la televisión, sin embargo, aún no se sabe si será en el programa ‘A todo Dar’ o en algún otro. Quién fue una de las modelos en el programa de concursos que se transmitió hasta el 2008 dijo que las recientes publicaciones que se han realizado en la cuenta de Instagram del programa fueron solo un experimento.

“Lo que nosotros hicimos fue un experimento para ver como reaccionaba la gente y fue súper chévere como reaccionaron las personas”, aseguró la actriz ecuatoriana.

En la cuenta de Instagram @atododartv solo han compartido tres publicaciones, en la primera se ve a Flor María acompañada de cuatro hombres y en el texto que acompaña la imagen dice “Las bases de un gran proyecto tiene 4 pilares donde se apoya una gran estructura - Roflo, Flor, Eduardo Y Jimmy”, siendo el post principal del experimento según lo que indicó Palomeque.

Luego realizaron la publicación de un flyer con imágenes de Eduardo Andrade y Flor María junto al texto “¿Están listos para esta locura? ¿Te gusta bailar, actuar, rapear, Reguetonear? Escríbenos, que muy pronto empezará LA DIVERSIÓN”. Dando a Entender que los dos ecuatorianos serían los posibles presentadores del programa.

Y, también el pasado 20 de agosto publicaron un video donde ‘La Mofle’ está en un evento público invitando a los ecuatorianos a ser parte del show.

Sin embargo, aún no existe un pronunciamiento oficial sobre el reestreno del programa que combina diferentes competencias y, no están muy activos en las redes sociales. Palomeque, también agregó que no se ve como presentadora porque la saca de su zona de confort, pero no tendría miedo tampoco. También agregó que para traer de vuelta el programa ‘A todo dar’ “Hay que hacerlo más actual, moderno, para llegar a todo el público”.

Lo cierto, es que los ecuatorianos deben seguir esperando por el show y por volver a ver a Flor María Palomeque en las pantallas de todos los hogares del país.