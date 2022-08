Eugenio Derbez se habría fracturado el hombro en 11 pedazos, según reveló Gustavo Adolfo Infante

La esposa de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, informó en un comunicado que el actor mexicano sería sometido a una cirugía de emergencia tras sufrir un accidente sin explicar cuál. Sin embargo, el periodista del programa ‘De primera mano’, Gustavo Adolfo Infante, reveló que el intérprete se rompió en 11 partes un hombro mientras jugaba con uno de sus hijos.

“Estaba en Atlanta jugando con uno de sus hijos, no sé si con Vadhir o a lo mejor con la chiquita, con Aitana, no lo sé. Realidad virtual, entonces traía un visor de realidad virtual (...) Entiendo que al emocionarse, al hacer esto, choca o se tropieza y se rompe el hombro en 11 pedazos” — Gustavo Adolfo Infante, desde el programa ‘De primera mano’

Agregó que en Atlanta (EE.UU.) lo iban a operar, los médicos se dieron cuenta que estaba muy complicada la cirugía al hacerle radiografías. Entonces lo inmovilizaron y enviaron a Los Ángeles.

Ayer, el actor sería sometido a la cirugía de reconstrucción en horas de la tarde. “El día de hoy (ayer), y ya no he sabido más, se iba a someter a una operación de reconstrucción del hombreo. Hay partes pulverizadas del golpe”

#EugenioDerbez se rompe el hombro en 11 'pedazos' tras accidente con gafas de realidad virtual, así lo dio a conocer #AlessandraRosaldo. #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/echZHiVrHg — De Primera Mano (@deprimeramano) August 30, 2022

Comunicado sin detalles

La actriz detalló en el comunicado que hace un par de días Eugenio tuvo un accidente, sin especificar de qué tipo. “Está bien; sin embargo, las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. La operación es muy complicada, más no compromete su salud”, apuntó el documento.

Rosaldo añade que el proceso de recuperación será largo y difícil, por lo que se estima que el actor se encuentre en reposo durante varias semanas y se someta a terapias de rehabilitación.

“Para nosotros es muy importante comunicarles por nuestra propia voz la situación familiar que estamos pasando, ya que sabemos el cariño que nos tienen. En este momento, la prioridad es enfocarnos en este proceso para que Eugenio pueda salir adelante, tomándose el tiempo que sea necesario para hacerlo”.

La esposa puntualizó que “Eugenio estará recuperándose y quizá por un tiempo esté alejado de sus redes sociales y los medios. Gracias por siempre estar cerca de nosotros. Sé que con la buena energía que estarán enviándonos y con el favor de Dios, Eugenio se recuperará muy pronto”.

Con más de cuarenta años de trayectoria en la pequeña y la gran pantalla, la carrera de Derbez se vio catapultada este año con el éxito del filme “CODA”, premiada con el Óscar a mejor película este año y en la que interpretó al profesor de música Bernardo Villalobos.

A pesar del alto en el camino que significará esta intervención quirúrgica, el actor ya ha grabado la película “Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe”, dirigida por Aitch Alberto, por lo que reaparecerá en cines este septiembre.

Con datos de EFE