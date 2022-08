Angelina Jolie presume su abdomen a sus 47 con piercing: su sexy look al estilo de Lara Croft

Angelina Jolie es una de las actrices más famosas y exitosas de Hollywood que a sus 47 años sigue cosechando triunfos, y no solo se destaca como actriz, también como directora.

La celebridad estuvo grabando una película en Italia junto a Salma Hayek hace unas semanas, y ahora, volvió a Estados Unidos, donde ha vivido unos días difíciles.

Y es que su hija mayor Zahara se fue a la universidad, por lo que la actriz ha quedado un poco triste, pero sus otros hijos Vivienne, Knox, Shiloh, y Pax, se han dedicado a consolarla y hacer actividades con ella para que se distraiga.

Recientemente, la actriz fue captada dando un paseo y se robó las miradas con un look muy sexy con el que sorprendió a todos.

El sexy look de Angelina Jolie con el que presumió su abdomen plano a sus 47 años

Angelina Jolie llevó un atuendo total black muy sexy y al estilo del personaje que interpretó en sus inicios de Lara Croft, en Tomb Raider en el 2001.

La celebridad llevó un pantalón negro ancho, a la cintura, con un top cuello halter en el mismo tono, con sandalias y una bolsa muy chic negras también.

La famosa dejó ver su abdomen por primera vez en mucho tiempo, dejando claro que es plano, y, además, presumió el piercing tipo argolla que lleva en el ombligo.

“OMG Angelina que sexy como siempre”, “sí reina, te ves divina y perfecta”, “wow qué abdomen tan espectacular, eres inspiración”, “me encantó este look al estilo Lara Croft”, “wow tenía mucho que no veía a una Angelina tan sexy, me encanta”, y “el look espectacular y amé su piercing”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Angelina demostró que nunca es tarde para lucir sexy y llevar prendas modernas y atrevidas, no importa la edad que tengas.