William Levy tiene un hermano y es igual de guapo que él

William Levy está arrasando en Europa al ser uno de los actores más aclamados del momento, gracias a su atractivo físico, carisma y talento para la actuación. A sus 42 años sigue robando suspiros, pero no es el único de su familia que lo logra. Su hermano Jonathan Levy también cautiva con su belleza, a pesar de no ser reconocido.

Levy suele ser bastante discreto sobre su vida privada, pero en más de una oportunidad ha conversado sobre la importancia que tiene su familia para él. En 2012 contó cómo es su relación con su hermano menor.

“Para mi hermanito soy, no solamente el hermano de él, sino soy como el padre. Cuando él nació mi mamá se separó de su papá, le he dado todo el apoyo que ha necesitado, o sea siempre lo estoy apoyando en kárate, en las cosas que le gustan. Él me mira a mí no solamente como un hermano, me mira a mí como un ejemplo”, relató.

Así luce Jonathan Levy, hermano de William Levy

La primera vez que se pudo conocer al hermano del protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ fue en el año 2014, al colgar una postal en sus redes sociales donde aparecen juntos en un auto.

Aunque son pocas las fotografías donde se les puede ver juntos, las que hay en internet son suficientes para ver como el joven heredó la belleza de su hermano.

El joven también cuenta con su propia cuenta en Instagram donde se encarga de colgar algunas fotografías de él y su familia, demostrando lo orgulloso que está de todos los logros de su hermano, así como de sus sobrinos Christopher y Kailey.

Incluso, algunos internautas han comparado a Jonathan con el hijo del famoso, al considerar que tienen un gran parecido.

“Qué guapo es”, “se parece a su sobrino Christopher”, “los Levy salieron bien dotados con su belleza”, “qué bonitos los hermanos”, han comentado en sus redes sociales.