La polémica sigue: Chris Rock se negó a ser el anfitrión de los próximos ‘Óscar’

En marzo, cuando una de las galas más tradicionales e importantes se llevó a cabo, el nombre de Chris Rock y Will Smith se hicieron tendencia. La academia de los ‘Óscar’ es uno de los eventos más emblemáticos, que sirve para premiar a los actores que se han destacado en el año. Sin embargo, la última edición se vio afectada por la pelea que protagonizaron Will Smith y Chris Rock.

Lea también: Jhonny Rivera apareció bravo en Instagram, contestando a quienes lo acusan de pedir plata

Y es que ya casi se cumple un año del hecho y sigue dando de que hablar, pues desde ese momento Will Smith ha tratado de reivindicarse pidiéndole disculpas a la academia y al mismo Chris Rock, pero no ha sido suficiente. Incluso, los mismos ‘Óscar’ llegaron a vetar a Smith.

Ahora que poco a poco llega la fecha de la siguiente edición, la academia ha decidido contactar de nuevo a Chris Rock para que él sea, de nuevo, el anfitrión de la noche, tratando de darle el lugar y apoyarlo en medio de toda la polémica que se desató.

Pero para sorpresa de todos, el actor no aceptó dicha invitación, ya que considera que, literalmente, es volver a la escena del crimen. A pesar de no dar muchas explicaciones, es evidente que el actor sigue afectado por lo que pasó, pues puede llegar a ser una de las galas más recordadas de la historia, y no precisamente por cosas buenas.

Lea también: “He llorado sangre”: Jessica Cediel mostró fuertes imágenes del daño que ha sufrido su cuerpo

¿Qué fue lo que pasó realmente entre Will SMith y Chris rock?

Jada Smith, esposa de Will, posee una condición llamada ‘alopecia’ lo cual no le permite el crecimiento de su cabello normal. Por esto mismo, en la edición de los ‘Óscar’ 2022, cuado Chris Rock estaba en el escenario, decidió hacer una broma sobre dicha condición, lo cual no le gusto ni poquito a Will. Después de hacer el chiste, Will Smith percibió la incomodidad de Jada, así que decidió subir al escenario y golpearlo, pidiéndole que no volviera a nombrar a su esposa nunca.

Fue tanta la conmoción, que muchos quedaron literalmente en shock y sin saber qué hacer. De hecho, llegaron a decir que estaba planeado. A pesar de que Will se ha disculpado con Chris, el actor quedó muy dolido por la vergüenza que protagonizó. Además, la familia de Rock también quedó afectada, pues su mamá afirmó que dicha cacheteada la sintió toda la familia.