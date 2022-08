Semana decisiva: Advierten a Piqué que lo desenmascararán en su infidelidad

Cuando se creía que Gerard Piqué ya podría disfrutar a plenitud de su romance con Clara Chía Martí, sale a la luz una nueva vertiente sobre su separación con Shakira.

Y es que el paparazzi y periodista Jordi Martin, quien ha llevado muy de cerca esta noticia, señaló en su cuenta de Twitter que tiene las pruebas para demostrar que el futbolista español le era infiel a la cantante desde hace mucho tiempo. Incluso, llegó a advertir que lo desenmascarará, pues a su criterio, no le parece justo lo que ha hecho hasta ahora con la madre de sus hijos Sasha y Milan. Con esto, no solo deja ver su admiración a la barranquillera, sino también su apoyo absoluto con el que además demuestra que es muy cercano a ella y que goza de su confianza, ya que le ha dejado seguir en su investigación.

Martin anunció: “Esta semana te quitaré la careta Gerard Piqué, le explicaré al mundo entero cómo se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a Shakira que tengo las pruebas de cuándo, cómo y dónde la engañaste”. De inmediato, se dispararon todos los comentarios y reacciones de los fieles seguidores de la intérprete de ‘Te felicito’.

Paparazzi mostrará pruebas de la infidelidad de Gerard Piqué

" Yo siempre he estado posicionado con ella (Shakira). Así se lo he hecho llegar a su equipo de confianza y sus familiares más directos. Ayer mismo le hice saber que toda la información pruebas que yo tenga y le pueda servir de ayuda, se la haré llegar...Esta semana saldrán varias cosas que no dejan en buen lugar a Gerard. Yo sacaré dos infidelidades. Una en 2016 y la de Clara Chía que es terrible como engañó a @shakira. Es repugnante como se fraguó el engaño”, siguió Martin quien tiene a sus seguidores a la expectativa sobre lo que tiene para mostrar sobre Piqué.

Esta semana te quitaré la careta @3gerardpique Le explicaré al mundo entero como se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a @shakira que tengo las pruebas de cuando, como y donde la engañaste. pic.twitter.com/J9FoBBXMJb — Jordi Martin (@jmartin_ibz) August 28, 2022

Pero, como “abreboca” publicó luego de su anunció una primera “prueba” de lo que sería parte de la infidelidad que desde hace algún tiempo ya estaba “trabajando” el español. Y esta tiene que ver con una de sus tantas salidas “sospechosas” en las que incluso iba acompañado de sus hijos.

Pruebas como estas son las que le haré llegar esta semana a @shakira @3gerardpique lleva a su hijo Milán de copiloto cuando está totalmente prohibido ya no reúne ni la edad ni la estatura. Se pasa semáforos en rojo poniendo en riesgo la salud de sus hijos. pic.twitter.com/X15QjrqtQ1 — Jordi Martin (@jmartin_ibz) August 29, 2022

“Pruebas como estas son las que le haré llegar esta semana a @shakira, @3gerardpique lleva a su hijo Milán de copiloto cuando está totalmente prohibido ya no reúne ni la edad ni la estatura. Se pasa semáforos en rojo poniendo en riesgo la salud de sus hijos”, añadió el paparazzi del que ahora todos están muy atentos a sus publicaciones para descubrir todo lo que tiene para decir sobre este caso que le ha dado la vuelta al mundo y ha generado múltiples debates.