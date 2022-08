Karol G sobre críticas a su peso: “La gente debe enamorarse de mí por mi música, no por como me veo”

Carolina Giraldo, mejor conocida como Karol G, o aún mejor: ´La bichota´ del mundo entero, sigue cubriendo de fama su nombre, Karol G ha demostrado que no solo se conforma con llenar escenarios, sino que apunta aún más alto, la ahora también empresaria, dueña de la empresa ‘Girl Power Inc’, habló acerca del cambio y evolución de sus inseguridades con respecto a su imagen y dejó claro que ya no guarda los mismos miedos del pasado.

Fue durante una entrevista con el comunicador puertorriqueño Jorge Pabón en su programa ‘Molusco TV’, que la cantante reveló como se sentía en relación a su aspecto, puesto que la colombiana ha sido centro de tema en más de una vez, por señalaciones sobre su peso, Karol G explicó que en épocas pasadas incluso editaba sus fotografías para no recibir tantas críticas.

“Empecé a pensar en cómo sería el día en que saliera a un show y la gente viera cómo estoy, y comenzara a preguntarse que la que ven en lo digital no es lo que ven en la realidad ¡Eso sería peor!”, dijo.

La colombiana explicó que le llevó un poco de tiempo aceptar y sobrellevar las opiniones, sin embargo, entendió que su rol para el público es llevar música, y agregó: “Si me van a querer que lo hagan porque soy cantante, no modelo. La gente se debería enamorar de mí por mi música, lo que canto y lo que expreso, pero no por cómo me veo”.

Peso de ´la bichota’

En relación a su situación de peso actual, la intérprete del nuevo éxito ´Gatubela´ explicó sin ningún remordimiento alguno, que ha subido un poco más de 12 libras (5 kilos), pues tras dar por terminada su gira internacional, se ha dado sus buenos gustos.

“Yo vengo de mis vacaciones y te digo con toda sinceridad que subí 12 libras (...) Yo amo comer y qué pena decirlo, pero ¿por qué lo más chimba es lo que engorda? Yo empiezo mi tour en dos semanas y voy a grabar un video de algo que voy a salir, por eso ya tengo a mi entrenadora que me tiene un plan macabro de entrenar en ayunas, doble jornada, comiendo ensalada y carne a lo que marca; pero más por cómo me voy a ver es para rendir en el show porque tiene una duración de tres horas”, explicó.

Una actitud admirable para una figura que se ha posicionado de manera influyente como artista y que lleva un gran mensaje de salud a quienes la siguen.