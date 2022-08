Las canciones poco conocidas de Mar Rendón en Spotify, que publicó antes de llegar a La Academia

La ecuatoriana Mar Rendón, que quedó en tercer lugar en el reality La Academia, ya había dado sus primeros pasos musicales con algunas canciones.

La artista, que ahora está en plena promoción de ‘Déjame Ir’, el primer sencillo de Mar Rendón con Sony Music, tiene cuatro canción subidas a Spotify, las cuales son poco conocidas pero que han ido tomando reconocimiento conforme su carrera avanza.

Se trata de la canción “Hoy Vuelvo a Ser Yo”, publicada en Spotify el 13 de septiembre de 2019. También está el sencillo “Querida”, subida a la plataforma el 8 de enero de 2021.

Luego, una de las canciones que más escuchas registra (62.778) es “Si no es de ti”, publicada en febrero de 2022, y el último tema “Eres Tú”, subido el 15 de abril de 2022.

‘Déjame Ir’ es el primer sencillo de Mar Rendón con Sony Music y que ya está disponible en YouTube. El tema, que es originalmente de Panty Cantú, con quien se la ha visto en varias fotografías que comparten en redes sociales como Instagram.

Cantú dijo que la versión realizada por la ecuatoriana quedó “hermosa” e invitó a sus seguidores a verla. Además, le dedicó algunas palabras en su feed de Instagram:

“Desde que me contaron de ti, me emocioné. Cuando supe que “Déjame Ir” sería el primer single en la historia de una mujer tan talentosa y a la que le espera tanto, no pude aguantarme las ganas de ir a conocerte, abrazarte y agradecerte... Esta canción ha sido tan generosa que hoy sigue siendo una de las canciones que me conectan con muchísima gente. Es parte de nuestra historia. Y HOY es parte de la tuya también...”

— Paty Cantú