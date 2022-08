Nickelodeon suma otra denuncia por abuso: Una actriz de ‘Zoe 101’ protesto en las calles

Alexa Nikolas, una de las protagonistas del programa ‘Zoey 101′, transmitido por Nickelodeon en los 2000′s, se presentó en la sede del canal de televisión para protestar en contra de los altos mando de la empresa por supuestos abusos mientras fue parte de la serie.

La joven, que interpreto a Nicole Bristow en la serie juvenil y compartió pantalla con Jamie Lymm Spears asegura que, en su momento, abandono el programa al tener problemas con el productor, la misma Jamie y su hermana Britney Spears.

Ahora, decidió hacer público los abusos que sufrió tras la publicación del libro de Jennette McCurdy “I’m glad my mom dead”, donde también expone ataques de ‘el creador’. Nikolas, asegura que inició la protesta porque teme por la seguridad de las nuevas estrellas infantiles porque cuando ella fue parte del canal nunca se sintió segura.

En los carteles que sostenía durante la protesta en las afueras de las instalaciones de Nickelodeon, se podía leer “Nikelodeon no me protegió” en uno de ellos. Así mismo, subió imágenes a sus redes sociales invitando a todos sus colegas que hayan sufrido una situación de abuso a denunciar para que los perpetradores no queden impunes.

“Si eres sobreviviente del abuso sexual infantil tienes hasta diciembre en el estado de California para obtener justicia. No importa en qué año pasó. Si sientes que el momento es ahora para ti, llama al 1-800-es-hora de recibir asesoría legal para que puedas comenzar ese proceso”, escribió en una publicación de Instagram

Aunque la actriz hace 10 años se desvinculó de la empresa, no ha olvidado lo malos momentos que vivió con la cadena. Creó una campaña con el nombre EatPredators, que también es grupo de apoyo para todas las personas que hayan sufrido algún tipo de abuso por la compañía o en la industria del entretenimiento.