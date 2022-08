‘Siéntese quien pueda’: Liliana Rodríguez a Vanessa Arias: “Fuiste escogida a dedo y la única que no hizo casting”

Las dos nominadas a castigo en ‘Siéntese quien pueda’ son Vanessa Arias y Liliana Rodríguez. Fueron las que más votos obtuvieron y ya solo se espera conocer quien se irá una semana. Tendrá que volver una exclusiva para poder retomar su silla. En el episodio de hoy del reality hicieron un cara a cara en el que salieron un par de verdades.

[ ‘Siéntese quien pueda’: Vanessa Arias y Liliana Rodríguez rompen el silencio ante peligro de ser castigadas ]

Julián Gil lideró el debate de 03 minutos y tenían que hablar sobre que Vida Isabelle, hija de Natti Natasha, volverá a ver a su papá Raphy Pina después de tres meses. Se limitaron a hablar de ello y se enfocaron en lo que sentían en el momento al estar nominadas.

Vanessa, asustada y dolida

Arias se mostró vulnerable, triste, peocupada y dolida. Se sintió mal al ser juzgada por sus compañeros de opinóloga. Y lamentó que el público haya votado por ella.

“No me juzguen por ser gritona. No juzguen a un libro por su portada sin saber que hay dentro”, dijo entre lágrimas.

Mucho se dice que Vanessa logró los votos de castigo por haber opinado sobre la ecuatoriana, Alejandra Jaramillo. En los primeros programas dijo que ‘La Caramelo’ era “muy callada” y que tenía que salir la persona que no aportara nada. “El que no sirva que se vaya, pero fuera de esta silla no me voy a quedar”, decía Arias en la grabación. Y entonces entre sus predicciones lanzó una perla de Jaramillo. “Alejandra se me hace que es muy callada”, dijo en un tras cámaras.

Liliana le dijo sus verdades a Vanessa

Pese a los halagos, los consejos que le dio, reveló que fue la única que no hizo casting para ingresar al reality y que fue escogida a dedo. “Deja de excusarte eres mucho que aportar y si no eres periodista no importa. Que no te importen los comentarios que hagan de ti”, dijo Rodríguez.

A ello, Vanessa respondió que hizo 10 casting en México para quedarse en el programa