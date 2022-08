Porrista de la NFL es despedida por las fotos que publica en su cuenta de OnlyFans

El despedido de Kristin Elise, una de las porristas de los Indianopolis Colts, equipo de la NFL, se ha vuelto viral en redes sociales porque ocurrió debido a la filtración de imágenes de su OnlyFans. Al parecer, las fotografías que se divulgaron por Reddit son desnudos y contenido que Elise considera “divertido”.

La joven, recibió un correo del equipo donde le informaban sobre la decisión. Acto seguido, la bailarina utilizó sus redes sociales para expresar que la noticia la devastaba, pero al mismo tiempo dijo que la cuenta en OnlyFans la creó en 2016 cuando salió la plataforma. Por lo que, ya tiene cinco años con su cuenta azul.

“Comencé a poner mis fotos de modelaje en OnlyFans cuando se lanzó por primera vez en 2016. Después de haber hecho sesiones de desnudos durante más de cinco años, la organización me envió un correo electrónico avisándome que me dieron de baja del equipo de porristas. Me sentí desconsolada”, escribió Kristin en sus redes sociales.