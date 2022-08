Ozuna le compra casa a su abuela, tras recibir críticas porque ella trabaja en un mercado

Ozuna se viralizó en redes sociales, luego de que comenzó a recibir diversas críticas por parte de sus fans, y es que algunos se enteraron que su abuelita, de 76 años, trabajaba en un mercado en Puerto Rico.

Así que el cantante decidió hacerle un regalo, con el propósito de detener los comentarios negativos hacia él.

En un video que está circulando en redes sociales, la señora Eneida Céspedes se ve muy feliz con el presente que le hizo su nieto.

Incluso, en el material muestra algunos rincones de la propiedad.

Además, aprovechó el instante para defender a su nieto de las críticas que ha recibido.

“A la afición para que no digan después que estoy en Río Piedras y ustedes no me han hecho nada, para que coman”, dijo Céspedes.

La estrella de la música urbana @ozuna había recibido una “lluvia” de críticas por supuestamente no ayudar a su familia, y este lunes el artista sorprendió a su fanaticada al dar a conocer la casa que le regaló a su abuela Eneida.#ozuna #movimientourbano #Anuelaa #jbalvi pic.twitter.com/535n9HnLdp — El Quinto Elemento TV (@el5elementotv) August 23, 2022

¿Por qué se generó la polémica?

Todo comenzó con un reportaje que hicieron en un mercado de Puerto Rico, hace un mes, en el que una reportera de “Telemicro” se sorprendió al descubrir que la persona a la que entrevistaba, mientras trabajaba en un puesto, era la abuela de Ozuna.

El hecho de que la señora continuara trabajando no pasó desapercibido para nadie y, muchos culparon al artista porque su abuela paterna laborara cuando él tiene dinero y una carrera exitosa.

Así reaccionó Ozuna

Luego de que la noticia se hiciera viral, el intérprete decidió aclarar la situación por medio de redes sociales, para evitar más comentarios negativos.

“Nuestros abuelos no suelen dejar de trabajar. Ella es mi vida, mi todo y si me dice que quiere seguir trabajando, la respeto. La amo y la ayudo en todo. No es el dinero lo que nos hace trabajar, es la humildad, el corazón y el respeto por lo que hacemos. Te amo, mamá, eres la mejor”, dijo el cantante.