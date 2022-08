Ozzy Osbourne se alejó por completo de las drogas luego de una noche donde “conversó” con un caballo por más de una hora

Cuando se piensa en la imagen de un “rockstar” con una vida de excesos y mucho éxito musical, probablemente una de las personas que más vienen a la cabeza es Ozzy Osbourne, pero los años de mayor locura ya han quedado atrás para el “príncipe de las tinieblas” en especial luego de una muy bizarra “conversación” con un caballo.

El cantante siempre ha sido muy abierto sobre su historial de abuso de sustancias y hasta ha llegado a asegurar que probablemente ha sido adicto a todas las drogas imaginables en un momento u otro de su carrera, pero hace poco contó el momento que lo hizo reflexionar sobre su condición y que lo llevó a dejar las drogas.

Ozzy Osbourne cuenta la vez que “habló” con un caballo

“En ese momento en Estados Unidos, a la gente le gustaba mucho agregar ácido a las bebidas. No me importaba Solía tragar puñados de tabletas a la vez. El final llegó cuando regresamos a Inglaterra. Tomé 10 tabletas de ácido y luego salí a caminar por el campo” dijo Ozzy a Daily Star.

La historia concluye de la forma más bizarra posible “Estuve parado ahí hablando con un caballo como por una hora. Al final, el caballo se dio la vuelta y me dijo que me fuera a la mierda. Eso fue todo para mí” culminó el ex cantante de Black Sabbath.

Por otro lado, hace poco el nacido en Aston, Birmingham aseguró que en el pico de su adicción “Cogía un trozo de madera y me golpeaba en la cabeza para que me dieran un bote de pastillas para el dolor. Éramos unos payasos”.

Ozzy Osbourne y sus problemas de salud

El cantante fue diagnosticado con Parkinson en 2019, pero además de esto tuvo que lidiar con el Covid-19 y más recientemente con una operación que su esposa Sharon Osbourne dijo que “determinaría el resto de su vida”, la cual estaba relacionado con un accidente del pasado.

En 2003, Ozzy sufrió un terrible accidente mientras manejaba una moto de cuatro ruedas, lo cual acabó en una enorme cirugía para reacomodar su espalda y cuello con clavos, los cuales fueron reorganizados hace poco con mucho éxito, por lo que parece que queda más del “príncipe de las tinieblas” para unos años más.