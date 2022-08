Andrew Garfield y el sacrificio que le valió la nominación a un premio Emmy

El reconocido actor Andrew Garfield, ha demostrado tener amor y dedicación genuina por lo que hace, una prueba de ello está en los secretos de preparación que efectúa el artista para encarnar el rol de los papeles que le son otorgados. El protagonista de la popular película Spider-Man: No Way Home reveló en el podcast “WTF with Marc Maron”, que renunció al “sexo y la comida” durante seis meses, a modo de preparación para el personaje en la serie ´Under the Banner of Heaven´.

Un protagónico que resultó tan bien que le valió la nominación a un Emmy como actor principal destacado en una serie o película de antología. Sin embargo, el esfuerzo por meterse en la piel del detective tuvo su sacrificio. “Acabas en un espacio bastante profundo”, explicó Garfield, durante el desarrollo del podcast, al tiempo que agregó que adentrase en ese rol “Es un proceso de transformación”.

“Tuve algunas experiencias bastante salvajes y psicodélicas por privarme de sexo y comida durante ese periodo”, detalló el artista californiano, quien se dedicó a estudiar catolicismo con un sacerdote jesuita y realizó un retiro espiritual durante 31 días, como parte de su preparación para el personaje.

Actuación del método

Otro de los detalles revelados por Andrew Garfield y que ha sido criticado por muchos compañeros y personas del medio cinematográfico, es la técnica utilizada para adentrarse en los roles, denominada la actuación del método. El actor explicó que se inspiró en ella mientras investigaba el personaje al que dio vida.

“No se trata de ser un imbécil con todo el mundo en el set. En realidad, se trata de vivir con la verdad en circunstancias imaginadas, y ser muy amable con el equipo al mismo tiempo, y ser un ser humano normal. Y poder dejarlo cuando lo necesitas y permanecer en él cuando quieres permanecer en él”, detalló el actor como argumento al método empleado.

Andrew Garfield ha participado en una gran cantidad de films, entre los que destacan: Boy A, The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro, Spider-Man: No Way Home, entre otras.

..