Abuelita de 97 años conmueve en TikTok por la forma en que vive: sus 16 hijos la abandonaron

La triste historia de una abuelita mexicana de 97 años que vive en una situación muy precaria y sin ayuda de ninguno de sus hijos está conmoviendo a los usuarios de la red social TikTok.

Isabel Méndez Jiménez es el nombre de la mujer de la tercera edad cuyo caso se viralizó en la plataforma tras ser dado a conocer por el tiktoker Jaime Toral en su cuenta, @jaimetoraltv.

El también youtuber, quien se dedica a mostrar la ayuda que brinda a personas vulnerables, se apersonó hasta la humilde vivienda de la señora en una zona rural de Oaxaca, México, para ayudarla.

El pasado 15 de agosto, Toral publicó en su perfil una serie de videos de la conversación que tuvo con Méndez, en donde la abuela narra entre lágrimas su día a día viviendo en la pobreza.

Así es la triste historia de la abuelita mexicana que se viralizó en TikTok

En las grabaciones, que de inmediato se popularizaron en la red social, la abuelita relató que tuvo 16 hijos, pero ninguno vive con ella ni vela por su bienestar en el presente.

“Ni saben si vivo o no. Me da tristeza porque de tantos hijos para ellos yo no vivo . Quedé viuda de 33 años, me fui a trabajar a México, me fui a trabajar Chicago. Le mandaba a mis padres para que levantaran a mis hijos y los pusieran en la escuela”, dijo a la cámara de Toral.

Con el fin de subsistir, ella ahora borda servilletas. A causa de la falta de dinero, sus comidas se resumen a un poco de frijoles o algunos nopales secos. Cuando puede, comprar queso y carne.

Aparte, la señora Isabel sufre una grave afección en los ojos que amenaza con dejarla sin visión. En su hogar, el abandono se siente menos gracias a la compañía de algunos perros y gatos.

Durante su plática, la amante de los animales contó la única persona que la visita y la ayuda es uno de sus nietos. El joven tiene 23 años y la apoya con la elaboración de canastas de carrizo.

No obstante, aseveró que suele llegar alcoholizado. “Mi nietecito es el que hace canastitas, pero es muy borracho y se va. Toma mucho, él no come aquí, come en la calle”, contó.

@jaimetoraltv 16 hijos que no saben ni les interesa saber si estoy viva 😥 ♬ sonido original - Jaime Toral

TikTok se vuelca para ayudar a la abuelita mexicana

Los fragmentos de la historia de Isabel Méndez publicados en TikTok no solo se viralizaron, también tocaron los corazones de los usuarios en la plataforma que no dudaron en ofrecer su ayuda.

Los comentarios de los clips están llenos de mensajes preguntándole a Toral cómo podían socorrer a la abuela y aplaudieron que esta compartiera su comida con él pese a lo poco que tiene.

“¿Cómo le hacemos llegar donaciones?”, “Se me parte el corazón en mil pedazos”, “¿Cómo puedo ayudar?”, “¿Cómo la puedo adoptar para que sea mi abuelita?”, “Me dio ganas de llorar”, “Se le ve la tristeza en sus ojitos” y “Corazón tan duro hay que tener para dejar a la mamá sola” son algunos de los comentarios a los videos que en una semana superaron los 40 millones de vistas.

@jaimetoraltv "Solo compro mi tortillita y mi quesito, el pan no me gusta"😢 ♬ sonido original - Jaime Toral

La ayuda que tiktoker dio a la señora Isabel la conmovió hasta el llanto

El infuencer con más de 800 mil seguidores en TikTok donó a pollo y verduras a doña Isabel para su consumo. Aparte le dio 3 mil pesos mexicanos (150 dólares) para comprar más alimentos.

Cuando recibió el dinero, la señora fue incapaz de contener las lágrimas y hasta se arrodilló; momentos más tarde, abrazó fuertemente a Jaime Toral y expresó los mejores deseos para su vida.

En el canal de YouTube de Toral (Tantoyuca Toral), en donde el video con la historia la abuelita está publicado completo, los internautas aplaudieron su buena acción y le pidieron que no se olvide de ella.

“Ojalá sigas visitando a la abuelita después de esto”, “Esta abuelita merece todo el amor y el apoyo del mundo espero la sigan visitando y apoyando”, “Jaime espero que la sigas ayudando aún más ya que es una persona que necesita de mucho”, “Jaime por favor no la abandones y trata de ayudarla lo más que puedas” son algunas reacciones en la plataforma.

Toral no develó si seguirá ayudando a Méndez, pero puso a disposición un número para quienes deseen apoyarla en YouTube. Mientras, la historia de esta abuela le está dando la vuelta al mundo y cautivando a personas en todas partes pues varios medios de comunicación han difundido su caso.