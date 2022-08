The Addams Family: así lucen los actores de la película de los 90′

The Addams Family se encuentra en Netflix (The Addams Family)

Con el estreno del tráiler de Wednesday donde aparecerá de nueva la popular Familia Addams, muchas personas revisitaron aquella película de los 90′ que tanto éxito tuvo en la cultura pop.

The Addams Family nació de las caricaturas publicadas en The New Yorker que luego inspiraron una popular serie en los 60′, sin embargo, en la cultura popular, muchas personas se han quedado con las películas realizadas en los años 90′ (The Addams Family en 1991 y Addams Family Values en 1993) que fueron dirigidas por Barry Sonnenfeld.

A pesar de que la película fue reconocida como mejor película de terror del Año en 1991 por la Sala de Horror de la Fama, realmente se le considera como una comedia por sus particulares situaciones.

Algunos de los actores de esta cinta fallecieron, otros se retiraron mientras que unos pocos continúan activos en la industria del cine. A continuación un actualización en la vida de sus protagonistas.

Protagonistas de The Addams Family

Anjelica Huston

Actualmente, la actriz, directora y exmodelo estadounidense cuenta con 71 años. Su carrera en la industria del cine es muy activa, al participar en películas animadas como Tinker Bell, El espíritu del bosque, Thirst Street, entre otras. Además de tener un papel en John Wick: Chapter 3 - Parabellum.

Christopher Lloyd

El actor también conocido por su participación en la trilogía de Back to the Future, cuenta con 83 años años de edad y una carrera activa tanto en el cine como en la televisión. Se espera que tenga una participación en la nueva temporada de The Mandalorian.

Carel Struycken

El actor neerlandés conocido por su papel de Lurch en The Addams Family ha tenido una discreta carrera en el cine tras contar con exitosas cintas en los años 80′. Actualmente tiene 74 años y su última aparición en cine fue en Doctor Sleep del 2019. (mirar escena aquí)

Jimmy Workman

El menor de los Addams tiene 41 años y pertenece a una familia de actores conformado por sus hermanas: Shanelle Workman y Ariel Winter (Modern Family). Desde el 2002 se retiró del mundo de la actuación. (aquí su cuenta de Twitter)

Raul Julia

El actor puertorriqueño falleció en 1994 producto de un infarto. Su última película fue en la recordada Street Fighter: La Última Batalla protagonizada por Jean-Claude Van Damme.

Christina Ricci

La imagen de Christina Ricci como Wednesday (o Merlina como es conocida en Latinoamérica) fue la que más trascendió en la cultura pop. Su cara la hemos vistos en tatuajes, grafitis e innumerables impresiones. La actriz de ahora 42 años tiene una activa carrera artística tanto en el cine como en la televisión, alcanzando nominaciones a premios como Los Globos de Oro.

Actualmente forma parte del elenco de la serie Yellowjackets, un drama psicológico de Showtime (disponible en Paramount+ en Latinoamérica).

Ricci tiene dos hijos y está casada con Mark Hampton.