‘La Chica Salvaje’, la historia de una niña abandonada que se cría sola y enciende dudas de un asesinato

De la exitosa novela emerge ahora un misterio cautivador. La Chica Salvaje cuenta la historia de Kya, una niña abandonada que se cría a sí misma hasta la etapa adulta en los peligrosos pantanos de Carolina del Norte.

Durante años corrieron rumores acerca de la “chica del pantano”, que deambulaba fantasmalmente por Barkley Grove, lo que no hacía sino aislar a la brillante y resistente Kya de su propia comunidad. Atraída por dos jóvenes del pueblo, Kya se abre a un deslumbrante mundo nuevo; pero cuando uno de ellos es hallado sin vida, la comunidad no tarda en considerarla la principal sospechosa. Conforme el caso se despliega, el veredicto alrededor de lo que verdaderamente ocurrió se torna cada vez más turbio, lo que amenaza con revelar muchos de los secretos subyacentes en la zona.

3000 Pictures presenta en asociación con Harper Collins Publishers una producción de Hello Sunshine, La Chica Salvaje. Protagonizada por Daisy Edgar-Jonesm Taylor John Smith, Harris Dickinson, Michael Hyatt, Sterling Macer Jr. y David Strathairn. Dirigida por Olivia Newman. Producida por Reese Witherspoon y Lauren Neustadter. Guion para pantalla por Lucy Alibar. Basada en la novela de Delia Owens.

Más sobre La Chica Salvaje

La historia de supervivencia que La Chica Salvaje cuenta, comenzó su viaje a la pantalla cuando Reese Witherspoon- no solo una actriz galardonada con Premios de la Academia sino asimismo la empoderada productora en jefe de Hello Sunshine, su billonaria compañía productora- tuvo en sus manos por vez primera el texto de Delia Owens.

“Me enamoré de Kya como personaje principal, una pequeña que crece en un área extremadamente rural, ignorada por la sociedad e intentando hallar una manera de salvarse, de sobrevivir. Las experiencias que tiene con los dos hombres de su vida son conmovedoras y a la vez terroríficas. Delia Owens ha escrito un libro que rebosa autenticidad, que puede demostrarte que ella realmente creció en un sitio así”.

“Delia creó una historia clásica y atemporal”, comenta la directora de la cinta, Olivia Newman. “Un romance, una historia sobre perdedores, un misterio relacionado con un asesinato, un juicio, con un trasfondo distintivo que se presta a un drama de amplio rango. Quisimos honrar todo esto con una adaptación fiel. Me alegró muchísimo haber trabajado con este increíble equipo de mujeres- las ejecutivas, la autora, las productoras, la mayoría de las cabezas de departamento. Todas ellas fueron meticulosas a la hora de preservar la apariencia y el tono de un libro que los lectores del mundo han acogido”.

Un fenómeno literario

El libro llegó a los primeros lugares de las listas de popularidad luego de que Witherspoon lo eligiera para el ‘Club de Libros de Reese’- y su estancia entre los más vendidos ha establecido récords, con más de 191 semanas en las listas. Con más de doce millones de copias vendidas, la obra se convirtió en libro más vendido de 2019 y 2020 y estableció así un nuevo récord en el rubro de la mayor cantidad de semanas en el primer lugar en la lista de libros de pasta dura del New York Times.

La popularidad del libro fue tal que incluso Taylor Swift se sintió inspirada y decidió componer y ejecutar una canción original para la película. “La canción compuesta por Taylor Swift para esta cinta, inspirada en estos personajes, constituye el mejor de los regalos”, dice Witherspoon. “Recibimos una llamada de Taylor y su equipo; nos dijeron que ella había escrito una canción, ‘Carolina’, que incorpora muchos de los espeluznantes elementos de la cinta. He platicado con ella un par de veces acerca de lo que la inspiró, pero también acerca del proceso de composición. Obviamente, Taylor es una compositora hermosa, que entiende mucho acerca del folk y la música country, y es su apreciación de estos géneros lo que hizo de la canción algo tan perfecto para nuestra película. ¿A quién no le gustan las encantadoras y preciosas canciones de Taylor?”

«Está claro que Owens conoce esta tierra íntimamente, desde el barro negro que absorbe los pasos hasta el sabor del agua salada y el grito de las gaviotas».



David Joy sobre "La chica salvaje". https://t.co/D5TfW4boPU pic.twitter.com/O9lrreaG0y — Ático de los Libros (@AticoLibros) August 12, 2022

Swift utilizó instrumentos de la época recreada en la cinta. “La Chica Salvaje es un libro en el que me sumergí y me perdí completamente hace unos años”, dice Taylor. “En cuanto supe que realizarían una cinta al respecto con la increíble Daisy Edgar-Jones en el papel principal y con la producción de la brillante Reese Witherspoon, mi impulso no fue otro que querer ser parte del proyecto desde el costado musical. Escribí ‘Carolina’ a solas y le pedí a mi amigo Aaron Dessner que la produjera. Quería crear algo hechizante y etéreo, una canción capaz de ajustarse a esta hipnotizadora historia”.

El corazón de La Chica Salvaje lo habita Kya Clark – “la chica de los pantanos”- acerca de la cual se sabe poco, pero si inventa mucho. Cuando Chase Andrews, alguna vez la estrella local de fútbol y ahora heredero de un exitoso taller mecánico, es hallado muerto en la ciénaga, la mayoría de la población culpa inmediatamente a Kya. Mientras Tom Milton, abogado defensor en la comunidad, intenta salvar la vida de Kya, ésta comienza a revelar sus propios misterios- el abandono del que fue objeto y la vida que tuvo que poner en marcha sola, en los pantanos… los dos amores que moldearon su pasado… y las cosas que los seres de la naturaleza realizan a fin de sobrevivir.

“La población ha tratado mal a Kya desde siempre”, comenta Daisy Edgar-Jones, quien la interpreta. “La propia Kya lo señala: en gran medida, esa manera de maltratarla tiene más que ver con ellos mismos que con ella. Ella se ha convertido en un mito tremendo. Se han obsesionado con la idea de esa mítica “Chica del Pantano” que vive salvajemente. No comprenden que ella no es más que una joven abandonada a la que no prestan la menor ayuda. Por ello, cuando Chase el hallado sin vida, todo mundo la señala enseguida”.

El verdadero comienzo de La Chica Salvaje

Ocurrió cuando Owens- retirada de una exitosa carrera como científica naturalista y autora muy comercial de numerosos libros factuales- se sintió inspirada a escribir su primera novela.

“Toda mi vida condujo a esta historia”, dice Owens. “La inspiración detrás del libro comenzó cuando yo era niña. Crecí en el bosque- un bosque de verdad. Cuando era muy joven, mi madre me incentivaba para que me adentrara en este lugar. Ella quería que llegáramos tan lejos como nos fuera posible. Mi madre me decía, ‘Ve más allá, por donde los cangrejos de río cantan’. Claro que esos cangrejos no cantan. Pero ella nos daba a entender que quería que experimentásemos lo más natural de la naturaleza circundante. Si te adentras lo suficiente en la naturaleza, a solas, y no hay ahí nada más allá de tu presencia y la de la naturaleza, escucharás cantar a los cangrejos de río”.

“Me inspiraba todo lo salvaje, recolectaba insectos. Recolectaba plumas. ¿Acaso suena esto familiar?”, prosigue Owens. “Regresaba a casa no con conchas, pero sí con piedras. Y mi madre me incentivaba, claro”.

A pesar de que amaba la escritura, Owens decidió estudiar una carrera en ciencias, se graduó como zoóloga de la Universidad de Georgia y obtuvo su doctorado en Comportamiento Animal por parte de la Universidad de California en Davis. Owens pasó más de dos décadas viviendo y trabajando en las zonas salvajes de África, estudiando a los animales que ama. Eventualmente creó crónicas de estas observaciones y experiencias y las publicó en tres exitosos libros factuales de los que ella es coautora.

“Mi vida como bióloga de la vida salvaje, a solas en diversas partes de África, inspiró asimismo esta historia”, dice Owens. “Podemos aprender algo acerca de la naturaleza humana a través de la naturaleza. Olvidamos que somos parte de la naturaleza. No estamos separados de ella. Mantenemos una verdadera conexión con la naturaleza, pero la mayor parte de la gente no lo cree”.

“Hablamos mucho acerca de la Madre Naturaleza, pero no la tratamos como si fuera nuestra madre, y esto es algo que debemos tener en mente”, dice la autora. “Espero realmente que el público logre extraer de esta cinta un premio: aquel que suponen todas esas escenas de la naturaleza, el pantano, el ambiento general. Los pantanos gritan, exigen ser vistos en la pantalla”.

“Recuerdo bien la primera vez que Reese me habló de este libro”, dice la productora Lauren Neustadter, presidente de cine y televisión en Hello Sunshine. “Nos enamoramos de Kya, del mundo del libro, adoramos la historia alrededor de su supervivencia y las probabilidades en contra. Cuando comenzamos a pensar en una película, muchos de los elementos de la historia nos parecieron sumamente atractivos. El telón de fondo es grandioso y el rango de la historia es épico. El pantano es en sí mismo increíblemente cinematográfico. Ese verdor exuberante, el mundo que ella habita, la laguna, la playa, todos los contextos son hermosos y verdaderamente románticos. Y Kya es un personaje extraordinario: una heroína poco convencional y sin duda el héroe de su propia historia. Imaginar a esa destacada mujer recortándose contra un trasfondo tan hermoso nos pareció inherentemente cinemático, algo que podríamos llevar perfectamente a la pantalla”.

“No sé dónde habría quedado mi libro sin Reese Witherspoon”, dice Owens. “Primero fue su Club de Libros, luego la lista de los Más Vendidos del New York Times, ahora la película. Ha hecho mucho por mi libro, pero también por muchos otros autores”.