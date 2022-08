Julieth Román rompió el silencio y mandó a mensajes a sus críticos: “No pierdan su tiempo”

La modelo Julieth Román, no sale del foco de los medios ni del público, desde que los rumores de noviazgo con el actor Sebastián Caicedo, comenzaron a tomar fuerza. La colombiana ha sido centro de múltiples críticas y señalamientos que la acusan de haber sido la tercera persona que rompió el matrimonio de Caicedo y la actriz Carmen Villalobos.

Ante la constante lluvia de comentarios, la colombiana decidió romper el silencio y enviar un certero mensaje a todos aquellos que “la juzgan”, fue a través de un post publicado en su cuenta de Instagram, que la modelo se desahogó, aunque Román no hace mención a las historias que corren sobre la supuesta relación con Caicedo, se presume que las palabras están dedicadas a estos incesantes rumores.

“Menos? Más? Estás seguro en dar juicios de cuánto valgo? Cuando ese Mono se parcho y se sentó hacerme y pulirme con su gran amor y hacerme a su imagen y semejanza sabiendo de antemano que ese man es perfecto …y vienes Tu a darme valor? 😂 ay ome! Se nota que no tienes idea quien soy y lo que he vivido, siempre me veo con el valor que me dio mi Padre y es un valor incalculable así que no pierdas tu tiempo al tratar de dar juicios de personas insatisfechas y vacías! Recuerda Mi nombre es eterno y tus juicios hacia mi son el espejo de lo que ves en ti!SOY LA HIJA DEL REY … no necesito mas!”, es el texto que acompaña a un carrusel de fotos de Román, donde se deja ver en actitud de indiferencia.

Rumores con Sebastián Caicedo

La noticia más reciente que corre y donde vuelve a tener protagonismo la modelo con el actor colombiano, es la de un viaje a Miami juntos. En días pasados, Caicedo y Román compartieron historias de Instagram, en donde dejaban ver que ambos estaban en Florida, pues, aunque no eran publicaciones conjuntas, saltaba a la vista la similitud del factor tiempo, pues los dos viajaron al mismo lugar, en los mismos días, cosa que hizo sospechar a los internautas y a los medios de farándula.