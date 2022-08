JLo revela los tres vestidos que usó para su boda: Todos diseñados por Ralph Lauren

Los detalles de la boda entre Jennifer López y Ben Affleck, no dejan de revelarse. Este martes 23 de agosto de 2022, la misma ‘Diva del Bronx’ publicó en On The JLo, los tres vestidos que utilizó para su segunda unión con el actor de Hollywood.

La artista y empresaria, inició el artículo donde muestra cada uno de sus cambios diciendo “La vida es una obra de arte y nosotros somos los artistas. Hazla tan bella como quieras y crea a la persona que desees ser”.

Así como el festejo duró tres días, la cantante utilizó tres vestidos blancos, elegantes, con estilos únicos y homogéneos diseñados por Ralph Lauren. El primero de los trajes lo utilizó durante la ceremonia que duró alrededor de 45 minutos. Que, además, se realizó bajo el marco de metal blanco de una iglesia que diseñaron exclusivamente para la ocasión, en la mansión de Riceboro, en Georgia, con vista al río North Newport.

El primer vestido estaba compuesto por 1000 volantes pegados a mano

Según detalló la revista Vogue, el primer vestido de JLo fue confeccionado con 1000 pañuelos unidos a mano, para darle una versión etérea del clásico vestido columna de cuello del prestigioso diseñador. Tenía mangas con volantes en cascada y un velo largo “que agregó una capa adicional de dramatismo”, señala el artículo.

Luego de la ceremonia, Jennifer López se cambió dos veces, luciendo un vestido para el cóctel que se realizó en la casa principal y otro para la cena en el granero, donde un Dj amenizó la celebración. El segundo cambio consistió en un vestido con collares de perlas en cascada que daban la impresión del glamour de Hollywood en la década de los 70′s y 80′s.

Vestido con perlas, utilizado durante el cóctel luego de la ceremonia

Mientras que, el tercer cambio era un vestido con silueta de sirena y escote de cerradura con cristales de Swaroski. Los medios de modas estadounidense han definido como icónicos, cada uno de los vestidos de la ‘Diva del Bronx’, así como lo ha sido su boda con Ben Affleck.