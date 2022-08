House Of The Dragon: ¿Cuántos episodios tendrá esta temporada?

House of The Dragon se estrenó este domingo 21 de agosto (Captura)

House Of The Dragon parece haber revivido ese interés de los usuarios por las historias que transcurren en King’s Landing, luego del decepcionante final de Game Of Thrones. Ahora la opinión generalizada en redes sociales es de satisfacción con el primer episodio de la serie transmitida en HBO.

La serie es dirigida por Clare Kilner; Geeta Patel; Miguel Sapochnik y Greg Yaitanes quienes tienen experiencia de los mejores momentos de la historia iniciada en 2011 que se convirtió en un fenómeno de masas en la televisión.

House Of The Dragon aspira a revivir ese fuego entre los fans que ahora son más exigentes que antes y que conocen con profundidad las historias detrás de los Siete Reinados de Westeros.

¿Cuántos episodios tendrá House Of The Dragon?

Como todas las series de HBO, House Of The Dragon contará con 10 episodios de 50 a 60 minutos de duración cada uno, salvo el episodio final que siempre tiene una duración un poco más alta.

A diferencia de las series que acostumbra a sacar Netflix, en esta oportunidad HBO Max lanzará cada episodio los domingos en su plataforma streaming.

Dependiendo el horario de cada país será su estreno. Tomando en cuenta la hora en Miami, los nuevos episodios saldrán a las 9 de la noche.

Sinopsis de House Of The Dragon

El sitio Filmaaffinity señala la siguiente descripción de la historia:

Historia ambientada 172 años “antes de Daenerys Targaryen”, y en el noveno año del reinado de Viserys Targaryen (Paddy Considine), un rey cuya línea de sucesión está en peligro. Su esposa Aemma (Sian Brooke) está embarazada, aunque no hay garantía de que dé a luz a un heredero varón. Si no lo hace, entonces el Trono de Hierro recaerá bien sobre el hermano de Viserys, Daemon, un gobernante impulsivo y potencialmente tiránico (Matt Smith); o bien, rompiendo con la tradición, en la hija adolescente de Viserys, Rhaenyra (Milly Alcock), cuyo reclamo del trono está destinado a tener una fuerte oposición.