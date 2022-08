“Thor, Love and Thunder”: esta es la fecha de estreno en la plataforma de Disney+

En esta imagen proporcionada por Marvel Studios Natalie Portman, izquierda, y Chris Hemsworth en una escena de "Thor: Love and Thunder". (Jasin Boland/Marvel Studios-Disney via AP) AP (Jasin Boland/AP)

Este año ha sido agridulce para Marvel con respecto a sus producciones. Si bien Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Thor: Love and Thunder son un éxito taquillero, realmente la crítica se divide con respecto al desarrollo de sus historias. Es por eso que como parte de una especie de “relanzamiento”, estas historias pasan rápidamente a Disney+. El más reciente es la cinta protagonizada por Chris Hemsworth.

Todavía no existe un protocolo claro por parte de Disney, al momento de estrenar sus películas en cines y luego en su plataforma streaming , Disney+. En el caso de Thor: Love and Thunder, estrenada apenas el 7 de julio, tendrá su fecha de reestreno en la plataforma competencia de Netflix, el día 8 de septiembre, sin ningún costo adicional para los suscriptores.

La película dirigida por Taika Waititi también llegará en IMAX, lo cual se espera una ganancia extra de un 26% de imagen respecto a la versión vista en el resto de cines.

Otra película que se despide de las salas de cine

El anuncio del nuevo estreno lo realizó el mismo Hemsworth en su cuenta de Twitter:

Get your couches ready for the premiere of Thor: Love and Thunder on @DisneyPlus on September 8th. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/7y5jznvIow — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) August 22, 2022

Con la llegada de la cinta a la plataforma streaming, se entiende que su tiempo en la pantalla grande ha finalizado y con la recaudación actual no logrará superar los 850 millones de dólares recaudados por “Thor: Ragnarok” en el 2017.

Actualmente “Thor, Love and Thunder” acumula $722,398,694 en todo el mundo, quedando en las 6 posición de películas más taquilleras en lo que va de año, siendo superado por The Batman ($770,345,283), Minions: The Rise of Gru ($833,623,000), Doctor Strange in the Multiverse of Madness ($954,998,698), Jurassic World: Dominion ($984,727,000) y Top Gun: Maverick ($1,403,375,000).