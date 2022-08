¿Recuerdas a la niña de ‘Little Miss Sunshine’? Así luce ahora Olive a sus 26 años

Abigail Breslin tenía 9 años cuando se estrenó 'Little Miss Sunshine' | Imdb

Corría el año 2006 cuando se estrenó la película Little Miss Sunshine, una exitosa tragicomedia familiar estadounidense que se grabó en los corazones de todos con su emocionante historia.

El filme seguía los Hoover, una disfuncional familia que emprende un viaje en una destartalada furgoneta para llevar a Olive, la más pequeña de sus integrantes, a un concurso de belleza infantil.

En el aclamado largometraje, dirigido por Jonathan Dayton y Valerie Faris, la niña que soñaba ser reinita de belleza, aunque no cumplía con los estereotipos, fue interpretada por Abigail Breslin.

Con tan solo 9 años de edad, la actriz infantil cautivó al público y a la crítica con el gran talento y carisma que demostró con su extraordinaria interpretación de la encantadora Olive Hoover.

Aunque no era una novata en la actuación, gracias a esta personificación, Breslin saltó a la fama mundial y ganó nominaciones como mejor actriz de reparto en premiaciones como los Oscar.

Debido a esta nominación, se convirtió en la cuarta actriz más joven en recibir este reconocimiento. Desde entonces, han transcurrido más de tres lustros en los que la niña no ha parado de crecer.

El aspecto actual de Olive, la adorable niña de Little Miss Sunshine

En la actualidad, Abigail Breslin está convertida en una talentosa y hermosa mujer de 26 años de edad que sigue brillando como actriz y todavía conserva la carita que tenía cuando se hizo famosa.

Tras su memorable interpretación en Little Miss Sunshine, filme que se alzó con dos Oscar, la estrella continuó imparable edificando su trayectoria y creciendo ante la vista de todos en las pantallas.

En total, desde la última vez que encarnó a Olive, la artista ha formado parte del elenco de 28 producciones cinematográficas aproximadamente y alrededor de cinco proyectos televisivos, aunque con ninguno ha vuelto a tener el éxito que vivió en 2006.

El cine ha sido su prioridad

Definitivamente, tal vez (2008), La decisión más difícil (2009), El juego de Ender (2013), Stillwater: Cuestión de sangre (2021), Zombieland: Tiro de gracia (2019) y Canyon Del Muerto (2022) son algunas películas en las que ha actuado durante los últimos 16 años.

En el cine, Breslin además se ha desempeñado como actriz de doblaje en proyectos como Rango (2011) y Quantum Quest: A Cassini Space Odyssey (2010). Su más reciente proyecto auditivo es la serie de podcast Daniel X: Genesis (2022), según Imdb.

Por otro lado, en la pantalla chica, ha destacado con sus actuaciones en las series Scream Queens (2015-2016) y, más recientemente, The Cannibals (2022).

Asimismo, durante los años que han pasado tras Little Miss Sunshine, también actuó en Broadway. Su debut lo tuvo en la obra The Miracle Worker en 2010.

También ha probado suerte en la música

A la par de la actuación, la versátil luminaria también ha demostrado tener un talento para cantar en varios proyectos que han requerido que saque su voz y su propia propuesta como cantante.

En 2013, lanzó su primer single Christmas in New York. Al año siguiente estrenó la popera You suck. Luego de estas dos canciones, se enfocó en la actuación y dejó a un lado la música.

No obstante, el año pasado, la artista regresó a esta industria con el lanzamiento de varios sencillos como antesala de su primera producción musical bajo el pseudónimo de Sophomore.

Su primer EP Witchcraft se estrenó a comienzos de este año para alegría de sus fans. Por otro lado, a mediados de septiembre, Breslin se prepara para estrenar un nuevo tema titulado Babydoll.

La eterna Olive de Little Miss Sunshine se va a casar

En cuanto a su vida sentimental, luego de ser víctima de toda clase de abusos en una relación que le causaron estrés postraumático y la llevaron a terapia, Abigail encontró el amor verdadero.

El afortunado es el empresario ruso Ira Kunyasky, con quien la eterna Olive Hoover lleva cinco años de relación y actualmente está comprometida en matrimonio.

La actriz compartió el pasado mes de febrero la buena noticia con sus más de 500 mil seguidores en Instagram con una imagen de su mano luciendo su anillo de compromiso de miles de dólares.

“Yo estaba como…'obvio’ #Comprometida”, escribió junto a la postal. Desde entonces, ha presumido de su compromiso en varias postales, demostrando que es la más feliz ahora.