Karol G fascinada con fotógrafo ecuatoriano por su trabajo en Puerto Rico

El talento ecuatoriano no deja de destacar en la palestra del entretenimiento. El fotógrafo, nacido en cuenca, Raynner Alba más conocido como Phraa se hizo con el halago de la máxima exponente del género urbano Karol G.

La cafetera, recientemente, tuvo un concierto en Puerto Rico. El artista y creativo estuvo presente cerca del escenario para captar cada momento de la presentación de la Bichota.

En un audio enviado por la cafetera al compatriota, que se asentó en Estados Unidos, se destaca lo maravilloso de su trabajo. “Me encantaron” precisó la expareja de Anuel AA.

“Qué chimbas de fotos. Me encantaron. Gracias en serio. Me parecieron muy chimbas. Me encantaron de verdad. Te mando un abrazo”, se escucha en un audio publicado por el medio Extra.

¿Quién es Phraa?

El ecuatoriano se ha encargado de fotografiar a grandes figuras de Hollywood como representantes del género urbano. Desde el 2017 estuvo trabajando con el colombiano Maluma.

Precisamente el hermano país (Colombia) fue la primera nación donde cultivó su talento. Rayito (youtuber) fue su amigo y pilar en su crecimiento.

Entre las figuras del cine capturadas a través de su lente aparecen Jennifer López y Ben Affleck. Mientras que su trabajo no se limita a ello, estrellas de la talla de Neymar, The Weeknd, Juanes, Ozuna, Saltbae y más están dentro de su book.

Sus portadas han estado en medios distinguidos como Vogue, Time Square, Rolling Stone y Billboard. “Para mí no hay nada imposible. Donde pongo el ojo, pongo la bala. En este caso, mi objetivo ha sido cumplir todos los sueños que tengo desde muy pequeño”, narró en una pasada entrevista.