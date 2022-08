‘House of the Dragon’: así se ven los actores fuera de la pantalla

El estreno de 'House of the Dragon' causó sensación. Foto: HBO.

Fuera de la pantalla, los actores de ‘House of the Dragon’ no parecen ser ellos. Las pelucas, maquillaje y vestuario hacen que cada uno se convierta en un personaje diferente, irreverente, y alejado de su yo real.

El cambio es radical. Parte del reparto de la nueva serie de HBO Max, que se estrenó este domingo, 21 de agosto, poseen cabelleras blancas, barbas, trenzas. Por ende, resulta complicado reconocer con facilidad.

Con el estreno del primer capítulo del spin-off de ‘Game of Thrones’, se puedo apreciar a profundidad la transformación de los integrantes de la historia.

Transformación de los personajes de ‘House of the Dragon’

1. Rhys Ifans (Otto Hightower): cuenta con barba en abundancia, cabello corto, de color marrón.

Rhys Ifans interpreta a Otto Hightower Foto: HBO.

2. Eve Best (Rhaenys Targaryen): lleva el pelo platinado como su familia. Además, la caracterizan unas trenzas complicas.

Eve Best es Rhaenys Targaryen Foto: HBO

3. Steve Toussaint (Corlys Velaryon): según opinions, es uno de los que luce más distinto a como cobra vida en la pantalla. No tiene cabello en el rostro ni sobre la cabeza. En su lugar, melena plateada en rastas.

Steve Toussaint encarna a Corlys Velaryon Foto: HBO.

4. Fabien Frankel (Ser Criston Cole): a diferencia del resto de los integrantes de la pelúcula, es el que más se asemeja a su físico en la vida real; tiene el cabello oscuro, con ligeros risos y ligeramente crecido.

Ser Criston Cole interpretado por Fabien Frankel Foto: HBO

5. Olivia Cooke (Alicent Hightower adulta): paraa quienes no lo sabían, Alicent Hightower es la versión adulta. utiliza un cerquillo; su cabello resalta por un tono marrón oscuro, a diferencia de su pelo regularmente.

Alicent Hightower es la versión adulta caracterizada por Olivia Cooke Foto: HBO

6. Paddy Considine (Viserys Targaryen): el personaje de la película se caracteriza por el cabello rubio platinado, tal como la mayoría del equipo, así como una barba pequeña.

Paddy Considine se convierte en Viserys Targaryen Foto: HBO.

Canción compuesta por Rosalía

Con 14 temas musicales en total, la banda sonora titulada “For the Throne” se roba la atención del público en general.

“Me traicionaste” es la canción donde participó la cantautora española Rosalía junto al artista peruano A. Chaiun, ambos talentos en tendencia actualmente.

Tras el estreno de la precuela de ‘Game of Thrones’, ‘House of the Dragon’, los fanáticos están con ansias, a la espera del segundo capítulo planteado para lanzarse el domingo 28.