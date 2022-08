¿Sigue enamorado? Yeferson Cossio habla con sinceridad sobre sus sentimientos

Yeferson Cossio, expresó en una entrevista a La Mega que, aunque sí está soltero, no se encuentra disponible, ni está en búsqueda de una nueva relación.

El influencer ha causado revuelo en los últimos días por el lanzamiento de su nuevo tema musical ‘exótico’, junto a Zion Hwang y, los medios de comunicación no dudaron en indagar sobre su vida personal. Desde que terminó con la creadora de contenido Jenn Muriel, con quién estuvo por muchos años, el también modelo no ha abierto su corazón a otra persona.

Según el mismo dijo en la entrevista a La Mega “Uno no deja de amar a alguien de un día pa’ otro”, lo que podría indicar que aún sigue enamorado de su expareja. Sin embargo, no hizo comentarios al respecto y solo recalcó que está soltero y sanando todo lo que quedó de su relación pasada.

También indicó que su romance con Aída Merlano fue un error “Aprendí, pero muy a la mala. De cul… y me di durísimo… no es que ella haya hecho algo bueno o algo malo, pero me arrepiento con el alma”.