Vicente Fernández sigue estando presente: Familia de ‘Chente´ asegura sentir “su presencia”

Aparentemente, el charro de México, Vicente Fernández, no solo vivirá eternamente en los corazones de sus seguidores, sino que también acompañará para siempre en espíritu a toda su familia, así lo han declarado sus allegados, quienes tras pasados algunos meses del fallecimiento del astro de la música latinoamericana, han declarado sentir “su presencia” en las adyacencias de la que fue su casa.

De acuerdo con los relatos ofrecidos tanto por Vicente Fernández Jr. como por su nieta Camila Fernández, al portal ‘Chisme no like’, han sido varias las ocasiones en que la esencia del cantante se ha dejado sentir, por lo que consideran que el charro de México ha intentado “enviarles señales”.

Señales de presencia

De acuerdo con el hijo mayor del ‘Potrillo´, el rancho Los Tres Potrillos, es el lugar donde más se ha dejado sentir ‘Chente’, pues según explica es donde más ha manifestado “sentir la presencia de su progenitor”, en especial en algunos sectores del predio.

Por su parte, Camila Fernández, nieta del compositor e hija de Alejandro Fernández, detalló que su hija pese a que no compartió con tanto tiempo con su bisabuelo, “lo tiene muy presente”.

“Mi hija lo tiene como muy presente gracias a Dios. Nosotros decimos que es muy chistoso porque no convivió con él tan consciente, lo convivió más chiquita, pero lo ve y sabe quién es. Si le digo ‘¿quién es Tata?’, lo señala. Tenemos como un bustito ahí de cobre que fue el que nos regaló en sus 80 años. Mi Tata y lo ve y le da besos y lo abraza como si supiera, está muy chistoso”, agregó.

En una de las publicaciones posteadas en su Instagram, Camila dedicó un pequeño corto a su ´Tata´ a quien dijo: “Tu no mueres tata tu vives en tu gente, en tus hijos, en tus nietos, tus bisnietos, y tu música para siempre. Gracias gracias gracias”.

Uno de los sucesos más irreales y quizá poco creíbles para muchos, sucedió con su hija, cuando aparentemente la niña logró ver al cantante reflejado en uno de los lugares de la casa. ”Justo hace unos días, va a sonar loquísimo, no sé si me vayan a creer, no me importa, pero la niña vio a la pared, se le llenaron los ojos de emoción y saludó, dio un beso a la pared, y le hizo como un caballo (imitó sonido del animal)”, puntualizó a ´Chisme no like’,