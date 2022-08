The Addams Family en Netflix: ¿quienes forman parte del casting?

Desde 1998 no ese había realizado ninguna adaptación cinematográfica de The Addams Family, a pesar del gran impacto cultural que tienen los populares personajes que creó el caricaturista, Charles Addams. Ahora con la nueva serie de Netflix, existe mucha expectativa por parte de los fans de producciones pasadas.

Wednesday será una nueva serie que transmitirá Netflix, que cuenta con la dirección del reconocido director Tim Burton quien se estrenará bajo formatos televisivos por primera vez.

La serie se enfocará en la hija de los Addams y sus aventuras como estudiante de una particular escuela dentro de Nueva Inglaterra.

Ya salió el primer tráiler, por lo tanto ya tenemos las primeras imágenes que tendrán los esperados personajes.

A continuación conoce quienes formarán parte del elenco.

Elenco de la serie Wednesday

Jenna Ortega será Wednesday

La actriz se hizo conocida por su rol en la segunda temporada de You para Netflix. También ha tenido participación en película más reciente de Scream, X, Jane the Virgin, Richie Rich, Stuck in the Middle y The Babysitter: Killer Queen.

Luis Guzmán será Gómez Addams

Gómez Addams es uno de los aspectos más cuestionados por la audiencia quien tiene en mente el aspecto delgado del actor puertorriqueño Raúl Juliá en los años 90′. Sin embargo, Tim Burton se enfocó en las versiones originales de los comics, donde Gómez tiene un aspecto más latino y será Luis Guzmán el más cercano a esa visualización.

Catherine Zeta-Jones será Morticia Addams

Después de varios años alejado de proyectos cinematográficos, Catherine Zeta-Jones vuelve esta vez con Netflix para interpretar a Morticia Adams.

Isaac Ordóñez será Pugsley Addams

El joven actor es conocido por su papel en A Wrinkle in Time de 2018 como Charles Wallace Double.

George Burcea será Lurch

Todavía no hay imágenes del aspecto que tendrá Lurch dentro de la serie, solo se sabe que el actor George Burcea será el encargado de dar vida a este popular personaje.

Christina Ricci, quien interpretó a Wednesday Addams en la franquicia cinematográfica, aparecerá en el elenco, pero su papel aún no se ha revelado y los fanáticos tendrán que esperar y ver a quién interpretará.

El reparto lo completan Moosa Mostafa (Eugene Otinger), Emma Myers (Enid Sinclair), Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka), Tommie Earl Jenkins (Mayor Walker), Iman Marson (Lucas Walker), William Houston (Joseph Crackstone), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Deputy Santiago), Oliver Watson (Kent), Calum Ross (Rowan) y Johnna Dias-Watson (Divina).