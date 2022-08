“Construido en el gimnasio”: Yanet García y sus fotos antes de tener ‘cuerpazo’ y estar en OnlyFans

La mexicana Yanet García, ahora exchica del clima, se ha mantenido fuera de la TV para dedicarse a su nuevo proyecto: OnlyFans. Pero más allá de ello, la joven es una de las influencers con más seguidores en las redes sociales y que a través de esa vitrina muestra sus espectaculares atributos físicos y cómo ha hecho para construirlos.

Hace un tiempo compartió imágenes de cómo lucía antes de tener esa figura, la cual ha recalcado que cualquier chica puede lograr con mucha constancia, disciplina y esfuerzo sin necesidad de cirugías. “No rendirse nunca. 100% construido en el gimnasio. El trabajo duro tiene su recompensa”, es parte del mensaje que dejó Yanet.

Añade que las personas no deben rendirse pese a los comentarios que cualquier persona pueda emitir ya que ello no define la personalidad. “El mejor consejo que te puedo dar es: enfoque, determinación y paciencia. Si sabes lo que no quieres nada ni nadie podrá detenerte”.

Ese motivacional texto es acompañado por unas imágenes de la joven presentadora de TV y actriz de su adolescencia. Evidentemente su cuerpo no estaba totalmente desarrollado y no estaba tan definido como en la actualidad se ve. Sin duda, una muestra que sí se puede llegar al objetivo.

En la foto se le ve de adolescente y totalmente diferente

Yanet García cuando era adolescente vs su actualidad

Buenas ganancias en Only

Pero desde siempre Yanet ha compartido en su Instagram, donde tiene casi 15 millones de seguidores, sus rutinas de ejercicios la forma en que se alimenta y los suplementos que consume.

Ello le permitió migrar de la TV a otra plataforma de contenido para adultos con la que ha ganado buen dinero y hasta logró adquirir su departamento en ‘La Gran Manzana’.

La modelo ha compartido poco a poco en sus redes sociales de cómo se ve por dentro el apartamento, y resaltan los colores blanco y gris en sus muebles.

Algunas páginas especializadas aseguran que García tiene en su cuenta OnlyFans 457 publicaciones y 357 mil “Me gusta”. Se considera entonces que tiene 800 mil personas suscritas a su cuenta, quienes pagan 20 dólares por suscripción. Son alrededor de 16 mil dólares al mes.