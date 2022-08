¡Acusada de fraude!: Lo que ha pasado con la actriz que interpretó a Sol de la Riva en ‘Rebelde’

Seguramente recuerdas a Sol de la Riva -interpretada por María Fernanda Malo- en la telenovela ‘Rebelde’ (2004 y 2006). La superficial adolescente que llegó al colegio para la vida a Mía a partir de la segunda temporada de la ficción. Ha pasado mucho tiempo y ahora la actriz también es conductora, cantante y compositora. Recientemente se ha llevado los titulares de la farándula ya que ha sido acusada públicamente por presunto fraude.

Desde el final del fenómeno televisivo, que la catapultó al estrellato internacional, mucho ha cambiado en la vida de la intérprete también reconocida como Fuzz. En la actualidad tiene 36 años de edad y continúa vigente en el mundo del espectáculo aunque ya no como actriz. Está entregada a la música y tiene un programa de entrevistas en Exa TV.

Desde niña inició su carrera en el medio artístico en la telenovela En carne propia (1990), donde interpretó el papel de Estefanía. También participó en la novela La Culpa, donde dio vida a Lulú.

Estuvo en otras producciones como El juego de la vida (2001), Aventuras en el tiempo (2000) y La casa en la playa (1999).

Acusada de fraude

Recientemente fue acusada de fraude. De acuerdo la denuncia de una periodista mexicana, Malo estaría utilizando el renombre del programa para ofrecer cursos de actuación que supuestamente no se realizaron. Ante ello, la artista contestó en sus redes sociales.

Fue en el canal de YouTube de la periodista Inés Moreno en el que se dio a conocer el caso de una persona. Entonces señalaron que se habría quedado con el dinero que le habrían pagado por el servicio que no prestó.

Malo reaccionó

Al respecto, Malo publicó un comunicado en sus historias de Instagram. Aseguró que todo había sido un malentendido y pidió a la chica que la contacte para aclarar la situación.

”Reitero la invitación también, a las personas involucradas a ponerse en contacto con mi representante, estamos en la mejor disposición. La gente que me conoce sabe que nunca he llevado mi carrera de manera que no concuerde y represente mis valores”, se lee en el comunicado.