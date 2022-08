Rick Astley recreó ‘Never gonna give you up’, su famoso video viral, 35 años después de su estreno

Rick Astley en 'Never gonna give you up' Captura de pantalla (YouTube)

Desde que comenzaron a tomar importancia las redes sociales, los videos virales se han difundido en todos los rincones del planeta, mostrando todo tipo de contenido en el proceso. Pero lo que el cantante Rick Astley menos pensaba es que uno de sus clips musicales más reconocidos, ‘Never gonna give you up’, se convertiría en un meme y en una habitual tendencia. Y a propósito de que se ha vuelto tan viral, el intérprete ha vuelto a figurar para recrear el famoso videoclip.

Esta conocida práctica en internet llamada ‘Rickrolling’ es lo que ha mantenido vigente al artista inglés ya que desde los años 80 no ha podido posicionar un tema en la lista de los más escuchados. La dinámica consiste en una especie de ‘clickbait’ en donde se pone un hipervínculo que promete redireccionar a una página determinada, pero en vez de eso lleva al video musical de Astley.

Pero dada la fama de esta práctica y del video de 1987, el cantante decidió sumarse a la tendencia recreando algunas escenas del clip, incluyendo los pasos de baile, las locaciones, la vestimenta, y por supuesto, el tema en cuestión.

Pero en este caso, la remasterización de Never gonna give you up será usada para un anuncio de una compañía de seguros de automóviles de Estados Unidos. Y en el clip se hace evidente ya que varios trabajadores de la empresa pueden verse bailando entre tomas, además de las intervenciones finales de Rick Astley en donde pregunta si su video sigue siendo algo viral.

Los internautas parecen estar satisfechos con el hecho de que el artista recree el video musical, algo que manifestaron a través de las sección de comentarios de YouTube, aunque también se han pronunciado en las redes sociales.

“Rick Astley lo ha vuelto a hacer. Ídolo”, “Ahora Never gonna give you up será más viral que nunca” y “Una nueva etapa del Rickrolling ha llegado”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en los comentarios de YouTube.