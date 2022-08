“Estoy bien”: ¿quién es Karina Hidalgo, la exchica reality, a quien dieron por muerta?

Karina Hidalgo es una ecuatoriana reconocida por participar en el reality de ‘Combate’. Sin embargo, ahora su vida es muy diferente. Vive en Canadá y está casada. Su nombre empezó a sonar por rumores falsos de su muerte, ante lo que ella respondió, “Estoy bien”.

“Muchísimas gracias por tenerme presente en su mente y corazón. Estoy bien. Muchísimas gracias a todas las personas que me han llamado y escrito. Estoy viva con la bendición de Dios. Por ahí leí rumores falsos que he fallecido. No, no, no. Hay Karina para largo, pero en otra etapa de mi vida”, dijo la exchica reality en una entrevista con De Boca en Boca.

Karina aún no es madre, pero está felizmente casada y reside en Canadá. “Soy una mujer de hogar. Gracias a Dios me va bien. Ahora en otra faceta de mi vida y posiblemente algún día como madre. Antes decía que no, pero uno cambia”, confesó al programa de farándula.

Karina Hidalgo en Combate

En el 2017 Karina Hidalgo salió de “Combate” para emprender una nueva aventura en su vida. En noviembre de ese año, Karina se casó en Canadá con un residente ecuatoriano.

Cuando se fue, sus compañeros le hicieron una emotiva despedida para desearle lo mejor en su nueva etapa y se la ve muy feliz con un espíritu brillante y siempre transmitiendo energía positiva.