‘Corazones malheridos’: estas son las seis canciones del filme ¿Sofia Carson las canta todas?

La película Corazones malheridos no solo ha logrado acaparar el gusto de las audiencias desde su estreno en Netflix con su tierna historia de amor, sino también con su cautivadora banda sonora.

El filme sigue el romance de Luke Morrow y Cassie Salazar, un marine con un pasado problemático y una cantautora que lucha por seguir a flote que aceptan casarse para obtener beneficios militares.

A lo largo del largometraje, protagonizado por Sofia Carson y Nicholas Galitzine, el público escucha a la protagonista de la trama interpretar varias canciones compuestas por ella entre las escenas.

Las piezas musicales no solo amenizan la cinta y dan muestra del talento de la cantante que busca abrirse camino en la industria mientras batalla con sus problemas económicos y de salud.

También son una ventana para que el público conozca cómo van cambiando los sentimientos de la heroína hacia el galán de la historia, a quien inicialmente no soporta ni un poco.

Las 6 canciones de Corazones malheridos que debes añadir a tu playlist

La música original de Corazones malheridos estuvo a cargo del compositor Justin Tranter. El nominado al Grammy, conocido por su trabajo con estrellas como Lady Gaga o Justin Bieber, escribió y produjo cuatro canciones originales para el soundtrack de la película.

Por su parte, Carson no solo se encargó de interpretarlas todas en la piel de Cassie, además se encargó de coescribir los temas junto a Tranter. De hecho, en su papel como productora ejecutiva del largometraje, ella fue quien lo eligió como colaborador.

“Queríamos capturar esa esencia de Cassie, esa inspiración que le llegaría en función de las cosas que le estaban sucediendo en su vida”, dijo en entrevista a Billboard.

“Por supuesto, había estado escribiendo canciones desde que tenía once años, pero para mí, desde mi punto de vista… canciones que venían de mi corazón, no de otra persona”, confesó. “Tuve tanta suerte de tener a Justin como coescritor en este proceso”.

Por su parte, Tranter manifestó: “Sofia es una de las creadoras más dedicadas y detalladas con las que he tenido el placer de trabajar. Poder crear canciones originales con ella y algunos miembros de mi equipo de Facet Publishing que reflejaron las emociones de esta película fue un honor”.

A continuación, te presentamos las seis canciones que se escuchan en la película y debes añadir a tu playlitst:

“Sweet Caroline”

Sweet Caroline es la primera pieza que oímos en la cinta. En las escenas de apertura, Cassie y su banda, The Loyal, la tocan en el pequeño escenario del bar en donde todos trabajan como meseros.

Momentos después, la protagonista conoce a Luke y a sus amigos marines; sin embargo, esta canción no es original, sino que se trata de un cover del tema de Neil Diamond.

“I Hate the Way”

La canción de pop suena por primera vez cuando Cassie la canta en vivo en una pequeña reunión para el dueño del sello discográfico que está pensando en firmarla como su nuevo talento.

Curiosamente, este tema fue el primero que Carson y Tranter escribieron juntos. En el filme, la protagonista expresa con el single su frustración por haberse enamorado perdidamente de Luke.

“Ya había escrito parcialmente la canción en mis notas”, contó Carson al medio antes citado. “Fue, por supuesto, muy inspirado por el simple hecho de que Cassie simplemente odiaba la forma en que amaba a (Luke)”.

“Odiaba el hecho de que se estaba enamorando de este hombre. Era una combinación de rabia, frustración y profunda pasión”, agregó.

“Y una vez que le dimos vida a esa canción, fue como si encontráramos la voz de Cassie que era diferente a la mía, lo cual era importante para nosotros. Y nos guió para el resto de la banda sonora”, develó.

“Feel it Still”

Feel it Still es una canción original de la banda de rock Portugal. The Man. En el filme romántico, Cassie y su banda hacen un muy buen cover de esta que presentan una noche en el bar.

No obstante, mientras la canta, la estrella en ascenso no puede continuar más debido al malestar que siente por no haber tomado sus medicamentos para la diabetes a causa de falta de dinero.

Como recordaremos, abandona el escenario tambaleándose hasta el baño, en donde se desploma.

“Blue Side of the Sky”

Blue Side of the Sky es otra canción original de la película, quizás la menos conocida. El público la puede identificar como el tema de los créditos del filme que puso la cereza al pastel.

Asimismo, si no lo notaste, Luke también reproduce una parte de este tema para su familia desde su teléfono durante una reunión en casa de su padre a la que asiste con Cassie.

“Come Back Home”

Se podría decir que Come Back Home es la canción de la película. Se escucha este tema pop en varias secuencias desde que Cassie empieza a componerla inspirada por la partida de su esposo falso a Irak, como cuando la canta a los marines por videollamada o la interpreta con su banda.

“Escribimos dos versiones diferentes de la canción hasta que aterrizamos en el Come Back Home que escuchas en la película”, destapó Carson a Billboard.

“Y una vez que lo hicimos, simplemente nos enamoramos. Y sabíamos que esa era nuestra canción. Realmente capturó el alma, la ternura de este momento, la vulnerabilidad en este momento, y verdaderamente el corazón de nuestra historia”, afirmó.

“I Didn’t Know”

Por último, pero no menos importante está I Didn’t Know. Dicha canción se la escuchamos cantar a Cassie con The Loyal en el Hollywood Bowl casi al final de Corazones malheridos.

Mientras la entona, la joven artista acepta que ama a Luke por lo que sale corriendo del escenario tras finalizar la presentación de su vida para encontrar a su esposo y confesarle sus sentimientos.

Sin duda, es una de las más emotivas y de las favoritas de muchos de los seguidores de la película.